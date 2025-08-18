Investor Advent will Schweizer Chiphersteller U-Blox übernehmen

Berlin (Reuters) - Der Finanzinvestor Advent will den Schweizer Chip- und Softwarehersteller U-Blox für 1,05 Milliarden Franken (etwa 1,1 Milliarden Euro) übernehmen.

Advent kündigte am Sonntagabend ein Kaufangebot von 135 Franken je Aktie in bar an. Das entspreche einer Prämie von 53 Prozent auf den unbeeinflussten, volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate, hieß es. Der Verwaltungsrat von U-Blox empfehle den Aktionären die Annahme des Angebots einstimmig. Der größte Einzelaktionär, SEO Master Fund LP, der rund neun Prozent an dem Unternehmen halte, habe sich verpflichtet, alle seine Aktien anzudienen. Der Abschluss werde innerhalb der kommenden sechs Monate erwartet.

U-Blox hatte am Freitag Gespräche mit Advent bestätigt. Das Unternehmen war 2007 an die Börse gegangen. Es will sich auf das wachstumsstarke Geschäft mit Navigations- und Ortungstechnik konzentrieren, die in Autos, Robotern und Landmaschinen zum Einsatz kommt, nachdem es in diesem Jahr eine Sparte für Mobilfunkmodule verkauft hatte.