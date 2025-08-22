Deutscher Staat im ersten Halbjahr etwas im Minus
dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 2025 mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung allerdings bei vergleichsweise niedrigen 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Zahlen mitteilt./ben/ceb/DP/mis
