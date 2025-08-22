Werbung ausblenden

Deutscher Staat im ersten Halbjahr etwas im Minus

dpa-AFX · Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 2025 mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung allerdings bei vergleichsweise niedrigen 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Zahlen mitteilt./ben/ceb/DP/mis

