Merz und von der Leyen: Ukraine kämpft für freies Europa

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat zum heutigen Unabhängigkeitstag der Ukraine die fortwährende Unterstützung Deutschlands bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges unterstrichen. "Zum Unabhängigkeitstag stehen wir fest an ihrer Seite - heute und in Zukunft", schrieb Merz in deutscher, ukrainischer und englischer Sprache auf der Plattform X. Der CDU-Politiker hob den "großen Mut" hervor, mit dem sich Ukrainerinnen und Ukrainer gegen Russlands Angriffe wehrten. "Sie kämpfen für unsere Freiheitsordnung in Europa und einen gerechten Frieden", betonte der Kanzler.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünschte auf X den Menschen in der Ukraine, dass die Feiern zur Unabhängigkeit ihnen "neuen Mut verleiht, sich der russischen Aggression entgegenzustellen."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstrich ebenfalls die Bedeutung des Abwehrkampfes der Ukraine für die Sicherheit Europas. "Wir stehen Ihnen zur Seite, solange es nötig ist. Denn eine freie Ukraine bedeutet ein freies Europa", schrieb von der Leyen auf X./shy/DP/mis