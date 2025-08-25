Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: 1&1 nachbörslich im Blickfeld - Dommermuth hat Aktien gekauft

dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von 1&1 bleiben am Montag in Bewegung. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zog der 1&1-Kurs im Xetra-Vergleich um etwa drei Prozent an und knüpfte damit an seine jüngsten Schwankungen an. Zuvor war ein erheblicher Aktienkauf von United Internet -Chef Ralph Dommermuth bekanntgeworden.

Am Donnerstag und Freitag hatten die Papiere um insgesamt fast neun Prozent zulegt, am Montag dann aber auf Xetra wieder 4,5 Prozent verloren. Laut einer nach Xetra-Schluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hat Dommermuth 1&1-Aktien im Wert von knapp 45 Millionen Euro gekauft - zu einem Durchschnittskurs von 18,70 Euro. Auf diesem Niveau hatten die Papiere vor den Ausschlägen der vergangenen Tage gestanden./tih/he

