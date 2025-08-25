Werbung ausblenden

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx unter Druck - Kein Handel in London

dpa-AFX · Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag ihre Kursverluste im Tagesverlauf ausgeweitet. Während die Londoner Börse wegen eines Feiertags geschlossen blieb, war in Kontinentaleuropa von einem lange Zeit impulsarmen Handel mit zunächst noch leichten Verlusten die Rede. Nach dem Auftakt der New Yorker Börsen kam jedoch etwas mehr Druck auf. Der EuroStoxx 50 sank letztlich um 0,81 Prozent auf 5.443,96 Punkte.

Vor dem Wochenende hatten Signale für eine anstehende Leitzinssenkung in den USA den Leitindex der Eurozone noch ein Stück näher an sein Rekordhoch vom März dieses Jahres gebracht. Der Zinssenkungsoptimismus scheint nun aber verpufft, während es geopolitisch mit Blick auf die Friedensbemühungen für die Ukraine keine wirklichen Fortschritte gibt. "Eine lockerere Geldpolitik wird von Anlegern zwar begrüßt, doch auch der Kontext spielt eine Rolle", schrieb ein Marktexperte. Mit Blick auf das Wirtschaftsumfeld bestehe weiterhin erhebliche Unsicherheit.

Für den schweizerischen SMI ging es am Montag letztlich um 0,48 Prozent auf 12.206,36 Punkte nach unten./tih/he

