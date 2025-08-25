Werbung ausblenden

Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Reuters · Uhr
Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge zum Wochenanfang mit Verlusten starten.

Am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Zinsfantasien der Anleger geschürt. Der Dax war zum Wochenschluss 0,3 Prozent höher bei 24.363 Punkten aus dem Handel gegangen. Händler taxierten die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung der US-Zinsen im September nach der Rede von Powell auf 90 Prozent, davor hatte sie bei 75 Prozent gelegen.

Zum Wochenstart blicken Anleger auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten sagen für August einen leichten Rückgang auf 88 Punkte voraus.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.363,09

EuroStoxx50 5.488,23

EuroStoxx50-Future 5.503,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 45.631,74 +1,9%

Nasdaq

S&P 500 6.466,91 +1,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 42.767,45 +0,3%

Shanghai 3.858,59 +0,9%

Hang Seng 25.866,49 +2,1%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

