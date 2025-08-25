EQS-News: MOIN Lüneburg vertraut auf das Komplettsystem IVU.suite

EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MOIN Lüneburg vertraut auf das Komplettsystem IVU.suite



Neustart im Landkreis Lüneburg – Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt das neu gegründete Verkehrsunternehmen MOIN (Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg) den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis und in der Hansestadt Lüneburg. Damit verbunden ist ein kompletter Systemwechsel: Für die gesamte Betriebssteuerung und den Ticketverkauf setzt MOIN auf die integrierte Softwarelösung IVU.suite der IVU Traffic Technologies AG.

Der Busverkehr in der Region wird künftig mit rund 180 Fahrzeugen sichergestellt – betrieben sowohl von MOIN als auch von beauftragten Subunternehmen. Um den Betrieb vom ersten Tag an effizient zu steuern, nutzt MOIN die IVU.suite. Die Software erstellt die Fahrpläne, sorgt für effiziente Umläufe, kümmert sich um die Dienstplanung und wickelt den gesamten Ticketverkauf ab. Dank der durchgängigen Systemarchitektur fließen die Daten nahtlos zwischen den Modulen Planung, Ticketing, Leitstelle, Personal- und Fahrzeugdisposition. Das erleichtert nicht nur die Betriebsaufnahme zum 1. Januar 2026, sondern sichert auch langfristig stabile Prozesse im Alltag. Die Zusammenarbeit zwischen der IVU ist langfristig angelegt.

„Für uns war es entscheidend, einen erfahrenen Partner zu finden, der den gesamten ausgeschriebenen Lösungsumfang aus einer Hand liefern kann, insbesondere mit Blick auf den ambitionierten Zeitplan bis zur Betriebsaufnahme am 1. Januar 2026“, sagt Nikolas Wenzel, Geschäftsführer der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg. „Neben einem nahtlosen Datenfluss zwischen allen Modulen war ein überzeugendes Konzept für die Projektumsetzung ausschlaggebend.“

Auch bei der IVU ist die Vorfreude groß: „Der Aufbau eines neuen kommunalen Verkehrsbetriebs ist eine sehr spannende Aufgabe“, so Bastian Dittbrenner, Geschäftsbereichsleiter Public Transport bei IVU Traffic Technologies AG. „Wir freuen uns, MOIN auf diesem Weg mit unserer IVU.suite zu begleiten und Teil dieses zukunftsweisenden ÖPNV-Gesamtprojekts im Landkreis Lüneburg zu sein. Das zeigt uns, dass auch neue regionale Verkehrsunternehmen auf unsere integrierten Lösungen vertrauen.“

