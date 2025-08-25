Werbung ausblenden

EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
AUTO1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.08.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)25.08.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

220,337,925
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

25.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet:https://ir.auto1-group.com
Ende der Mitteilung

2188356 25.08.2025 CET/CEST

