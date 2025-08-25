Ex-Wirtschaftsminister Habeck verlässt den Bundestag
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen zieht sich aus dem Bundestag zurück. "Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde", sagte Habeck der "taz"./hrz/DP/mis
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeDroht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Strauchelnder Chip-HerstellerUS-Regierung hält nun zehn Prozent an Intel23. Aug. · dpa-AFX
Italienische GroßbankBund kritisiert neue Schritte von Unicredit zur Commerzbankheute, 13:27 Uhr · dpa-AFX
KonjunkturDeutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet22. Aug. · dpa-AFX
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu22. Aug. · dpa-AFX
Norwegen unterstützt deutsche Lieferung von Patriot-Systemengestern, 16:14 Uhr · dpa-AFX