Ex-Wirtschaftsminister Habeck verlässt den Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen zieht sich aus dem Bundestag zurück. "Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde", sagte Habeck der "taz"./hrz/DP/mis