US-Anleihen: Wieder Kursverluste - Zins-Euphorie verpufft langsam

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn einen Teil ihrer Kursgewinne vom Freitag wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 111,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,29 Prozent.

Am Freitag hatte der Chef der US-Notenbank die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und so den Anleihekursen Schub verliehen. Jerome Powell sprach auf einer Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming davon, dass die sich verändernden Risiken eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen können. Er verwies auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten.

Am Montag nun kam es zu einer Gegenbewegung. Neue Daten vom Immobilienmarkt lieferten kaum neue Impulse. So überraschte zwar die absolute, aufs Jahr hochgerechnete Zahl der US-Neubauverkäufe für den Monat Juli positiv. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat Juni deutlich nach oben revidiert. Damit kam es im Juli im Monatsvergleich überraschend zu einem Rückgang der Neubauverkäufe./la