Deutsche Anleihen legen leicht zu - Trump mischt sich in Fed-Personalpolitik ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen. Am Markt wurde die höhere Nachfrage nach Festverzinslichen mit der Unsicherheit nach einer Eskalation im Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und der amerikanischen Notenbank Fed erklärt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 129,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,73 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat in die Personalpolitik der Fed eingegriffen und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand angekündigt. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook macht allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und dass sie weiter ihr Amt ausüben werde.

"Die Eskalation zwischen Trump und der Fed lassen ein Szenario an Wahrscheinlichkeit gewinnen, in dem die Fed zunehmend politisch dominiert wird und entsprechend die Zinsen in den kommenden zwölf Monaten deutlich in den expansiven Bereich abgesenkt werden", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA belastet die Renditen am Markt für Staatsanleihen.

Zu den Kursgewinnern zählten auch französische Anleihen. Im Streit um den anstehenden Sparhaushalt will Frankreichs Premier François Bayrou die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament werde darüber in zwei Wochen am 8. September abstimmen, sagte Bayrou. Die französische Staatsanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren wird aktuell mit 3,50 Prozent gehandelt./jkr/stk