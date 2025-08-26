EQS-News: Schrittweise zum Minenbau: Pasofino Gold veröffentlicht strukturierten Plan für eine Aktualisierung der Machbarkeitsstudie

Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Liberia etabliert sich zunehmend als Hotspot für Goldexploration in Westafrika. Pasofino Gold treibt die Weiterentwicklung seines 3,3 Mio. Unzen Goldprojektes energisch in Richtung Minenfinanzierung voran und arbeitet aktuell an einer Aktualisierung der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022.

Gold im Aufwind – Liberia als unentdecktes Rohstoff-Juwel

Seit Jahrhunderten gilt Gold als verlässlicher Schutz gegen Inflation und Kaufkraftverlust. Auch heute behauptet es sich trotz hoher Zinsen als attraktiver Wertspeicher. Während viele Währungen schwächeln, bleibt der reale Wert des Edelmetalls stabil. Seit der Jahrtausendwende erzielte Gold in US-Dollar eine jährliche Rendite von 9,6 %, mehr als die Aktienmärkte im selben Zeitraum. Zentralbanken kaufen weiterhin massiv Gold, um ihre Reserven zu diversifizieren. Geopolitische Spannungen und Vertrauensverluste in FIAT-Währungen verstärken die Nachfrage zusätzlich.

Liberia bietet dabei neue Chancen. Das westafrikanische Land gehört zu den ältesten geologischen Regionen der Erde und ist reich an Mineralien wie Gold, Eisen und Diamanten. Besonders die bis zu 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinsformationen bergen großes Potenzial für moderne Explorationsfirmen. Trotz wachsender Förderung und einem soliden Wirtschaftswachstum von 4,8 % im Jahr 2024 gilt Liberia noch immer als unterexploriert. Tropische Regenfälle begünstigen zudem natürliche Mineralanreicherungen in den Böden. Mit Investitionen in Infrastruktur und Technologie könnte sich das Land zu einem Hotspot des afrikanischen Rohstoffmarktes entwickeln. Eine frühe Chance für Investoren, die auf nachhaltigen Goldabbau und langfristige Partnerschaften setzen.

Pasofino Gold – Mit dem Dugbe-Projekt bestens positioniert

Der kanadische Explorer Pasofino Gold (ISIN: CA7026573054, WKN: A3CSQB) treibt mit Hochdruck sein „Dugbe-Tuzon“-Projekt im Süden Liberias Richtung in Richtung Produktionsstart. Die auf 25 Jahre gesicherten Bergbaurechte und eine bereits vorliegende Machbarkeitsstudie aus 2022 bilden dafür die erste Grundlage. Damals basierte die Kalkulation noch auf einem Goldpreis von 2.100 USD und ergab einen NPV von 761 Mio. USD sowie eine IRR von 36,8 %. Werte, die sich mit den seither deutlich gestiegenen Goldpreisen nochmals verbessern dürften. Die geplanten 435 Mio. USD Investitionskosten könnten sich nun schneller amortisieren. Liberia bietet dabei nicht nur kostengünstigen Tagebau, sondern auch weitgehend unerschlossene Lagerstätten, was das Land im globalen Vergleich attraktiv macht. Mit einer geplanten Produktion von 2,3 Mio. Unzen über 14 Jahre zählt Dugbe-Tuzon zu den spannendsten Goldprojekten Westafrikas und könnte Pasofino in die nächste Entwicklungsstufe führen.

Update der Machbarkeits-Studie zeigt Einzelschritte auf

Aktuell legt Pasofino die erste Phase-One-GAP-Analyse der Machbarkeitsstudie vor Sie enthält folgende zentrale Punkte: Die Machbarkeitsstudie von 2022 ist grundsätzlich solide, weist aber in entscheidenden Bereichen wie Ressourcenschätzung, Minenplanung, Infrastruktur und ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales, Governance) Optimierungsbedarf auf. Ein rund 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm soll die geologischen Daten verbessern und die Ressourcensicherheit erhöhen. Die metallurgischen Testarbeiten müssen erweitert werden, um unterschiedliche Lagerstättenbereiche besser zu erfassen und die Aufbereitungsmethoden zu optimieren. Ein Vergleich von Aufbereitungstechniken (Flotation vs. Carbon-in-Leach) wird durchgeführt, um die wirtschaftlich beste Option festzulegen. Die Stromversorgung (z.B. Diesel, Solar, Wasser, Bio-Fuel) wird neu bewertet, um Betriebskosten und Nachhaltigkeit zu verbessern. Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Wasser- und Abfallmanagement sowie das Tailings-Lager ist auf Einsparpotenziale zu überprüfen. Umfassende Analysen zu Geochemie und Wasserqualität sollen Umweltbelastungen und Biodiversität besser berücksichtigen. Die Logistik, inklusive Versorgung der Baustelle und späteren Minenbetrieb, wird angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen komplett überprüft. Die Prüfung und Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie des Umsiedlungsplans werden vorbereitet, um alle Anforderungen für die Freigabe durch Behörden zu erfüllen. Die Kosten für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie liegen bei etwa 6 bis 8 Mio. US-Dollar, sie soll binnen zwölf Monaten abgeschlossen werden. Zusammengefasst schafft die Analyse eine klare Grundlage für die Optimierung aller wichtigen Projektbereiche und ebnet den Weg für eine mögliche Finanzierung und Realisierung des Dugbe-Projekts.

Laufende Verhandlungen mit der Regierung bezüglich des Mineral Development Agreements

Nach einer jüngsten Prüfung hat die Regierung von Liberia bestimmte zwischen 2019 und 2021 beantragte Zollbefreiungen im Zusammenhang mit COVID-19 abgelehnt. Infolgedessen hat sich der derzeit überfällige Betrag, den das Unternehmen an die Regierung von Liberia schuldet, um 467.627 USD erhöht, womit sich die gesamten ausstehenden Zahlungen auf 3,5 Mio. USD summieren. Die Regierung von Liberia hat die Begleichung der Rückstände eingefordert. Das Unternehmen bemüht sich derzeit um Verhandlungen mit der Regierung, um einen flexiblen Zahlungsplan zu erreichen. Andernfalls wäre der gesamte Betrag spätestens bis Ende der ersten Septemberwoche fällig. Sollte das Unternehmen die Zahlung nicht fristgerecht leisten können, könnte die Regierung von Liberia einen Default unter dem MDA feststellen, der – sofern er nicht innerhalb der vorgesehenen 60-tägigen Frist behoben wird – eine Kündigung des MDA nach sich ziehen könnte. Dies hätte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Unternehmen.

CEO Brett Richards kommentiert…

„Ich freue mich, das Ergebnis der MineScope-GAP-Analyse bekannt zu geben, da wir damit einen klaren und definierten Weg zur Aktualisierung der Machbarkeitsstudie präsentieren können, verbunden mit Transparenz in Bezug auf Projektfinanzierung, finale Investitionsentscheidung und schließlich Projektbau. Ich bleibe dabei: Dugbe ist eines der stärksten fortgeschrittenen Goldprojekte Afrikas und Pasofino ist zugleich einer der am meisten unterbewerteten Goldentwickler an den Kapitalmärkten. Mit einer strategisch ausgerichteten Aktionärsstruktur, einem fokussierten Management-Team und der Unterstützung der lokalen Stakeholder können wir uns schnell als eines der führenden Gold-Investments am Markt etablieren.“

Fazit: Nachfinanzierung nötig, aber gute Perspektiven

Mit der heutigen Veröffentlichung zeigt sich zwar ein weiterer Finanzierungsbedarf im Hinblick auf die anstehenden Arbeiten sowie der Begleichung von Zahlungen an die Regierung von Liberia. In Abwägung aller oben genannten Punkte ist das Risiko zwar leicht erhöht, mit entsprechendem Beistand der Ankeraktionäre aber auch kurzfristig lösbar. Die mittelfristigen Perspektiven für das „Dugbe-Projekt“ bleiben weiterhin positiv.

Hier geht es zum ausführlichen Unternehmensportrait auf Verumo: https://verumo.de/aktien/pasofino-gold-ltd

DATEN ZU PASOFINO GOLD LTD:

Pasofino Gold Limited (0,47 CAD; TSX-V: VEIN; FRA: NO7A; ISIN: CA7026573054)

TSX-V: VEIN

OTCQB: EFRGF

FRA: NO7A

Unternehmensdaten

Branche Rohstoffe / Explorer

Marktkapitalisierung 59,7 Mio. CAD (25.08.2025)

Ausstehende Aktien 127,035 Mio. (Juli 2025, nach PP)

Cash Position ca. 5 Mio. CAD (Mai 2025)

Options 10,9 Mio. (mit Ausübung 0,60 – 1,40 CAD)

Warrants 8,05 Mio. (mit Ausübung 0,65 – 0,75 CAD nach PP Mai 2025)

Firmensitz Kanada

Präsentation Investor-Präsentation Juni 2025

Webseite: https://www.pasofinogold.com/

Kontaktadresse:

Munsch International LTD

Faros Avenue 57, Anthea Gardens 3, House 20

7560 Pervolia, Zypern

Email: info@verumo.de



