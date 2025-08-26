OTS: MariaDB / MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins ...

MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins Portfolio Milpitas, USA / Dublin, Irland (ots) - MariaDB hat SkySQL übernommen, das Unternehmen hinter einer KI-gestützten, serverlosen Database-as-a-Service (DBaaS)-Plattform. Durch die Übernahme kehrt das etablierte DBaaS-Produkt von SkySQL zurück ins Portfolio von MariaDB. Denn SkySQL wurde ursprünglich von MariaDB entwickelt und seit der Ausgründung als eigenständiges Unternehmen im Jahr 2023 erheblich weiterentwickelt. Die Übernahme von SkySQL ermöglicht es MariaDB, den Erwartungen von Kunden und Markt nach größerer Flexibilität und mehr Auswahl bei der Bereitstellung gerecht zu werden - einschließlich einer Bandbreite von selbstverwalteten und vollständig gemanagten Cloud-Angeboten. MariaDB Cloud wird die Funktionen von SkySQL integrieren und einen zentralen Bestandteil des Produktportfolios bilden. "Unsere Kunden haben deutlich gemacht, dass sie Flexibilität wollen und leistungsstarke, zuverlässige Datenbanklösungen brauchen - egal ob lokal, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen", sagte Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc. Laut einer Marktprognose von IDC verlagern Unternehmen zunehmend Workloads in cloudbasierte Datenbanklösungen, um mehr Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Zugänglichkeit zu erreichen. Diese Migration wird durch den Bedarf nach einer flexiblen Infrastruktur getrieben, die sich an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen und verteilte Teams unterstützen kann. MariaDB Cloud bietet eine bereitgestellte Datenbank-as-a-Service auf allen drei großen Public Clouds (AWS, Azure, Google Cloud) sowie einen serverlosen Modus, mit dem Entwickler sofort cloud-native und KI-gesteuerte Anwendungen aufbauen können - und das ohne unnötige Ausgaben tätigen zu müssen. Darüber hinaus verändern integrierte Agentic-AI-Funktionen die Art und Weise, wie Entwickler mit komplexen Betriebsdaten interagieren. MariaDB Cloud ermöglicht es Kunden, die MariaDB Enterprise Platform, das Flaggschiff des Unternehmens, als vollständig gemanagte Cloud-Option zu nutzen. Die Enterprise Platform bietet erstklassige Leistung, Datensicherheit, Replikation, Clustering und Hochverfügbarkeit für produktive Workloads. Mit der Übernahme tritt das gesamte SkySQL-Team MariaDB bei. Pressekontakt: Iris Herrera Whitney +442033552937 mailto:sales-EMEA@mariadb.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149162/6104693 OTS: MariaDB