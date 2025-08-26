TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen 09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen 09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen 22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Industriegewinne 7/24 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25 09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25 18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25 SONSTIGE TERMINE 14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte

