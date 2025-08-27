Werbung ausblenden
Nach LBBW-Abstufung:

Hochtief-Anleger machen weiter Kasse

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Hochtief
Hochtief · Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Baukonzerns Hochtief haben am Mittwoch nach einer Abstufung unter weiteren Gewinnmitnahmen gelitten. Sie zählten mit einem Minus von 4,2 Prozent auf 211,80 Euro zu den größten MDax -Verlierern. Vor gut einer Woche hatten sie mit 228,60 Euro noch ein Rekordhoch erreicht.

Generell stand die Branche am Dienstag etwas unter Druck. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 sortierte sich der Subindex der Bau- und Baustoffeindustrie mit einem moderaten Minus weit hinten ein. Die Papiere des Industriedienstleister Bilfinger hatten wie Hochtief im August eine Bestmarke erklommen und verloren zuletzt 1,8 Prozent.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhöhte wegen angehobener Schätzungen zwar das Kursziel für Hochtief von 181 auf 207 Euro. Analyst Jens Münstermann betonte, dass das Unternehmen unter anderem am Ausbau der digitalen und energetischen Infrastruktur partizipiere, also etwa am Bau von Datenzentren für KI-Anwendungen. Er stufte die Aktie mit Verweis auf die gute Kursentwicklung aber von "Kaufen" auf "Halten" ab./gl/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hochtief
M
MDAX
Bilfinger
S
STOXX Europe 600
S
STOXX Europe 600 Construction & Materials
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Branche leidet mit
Orsted sacken ab nach US-Projektstopp25. Aug. · dpa-AFX
Orsted sacken ab nach US-Projektstopp
Ruhiger Wochenauftakt
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London25. Aug. · dpa-AFX
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London
Aktien Frankfurt
Dax tritt auf der Stelle - Anleger warten Powell-Rede ab22. Aug. · dpa-AFX
Dax tritt auf der Stelle - Anleger warten Powell-Rede ab
Aktien Deutschland
Dax gibt nach - Etwas Verunsicherung im Markt20. Aug. · dpa-AFX
Dax gibt nach - Etwas Verunsicherung im Markt
Am Abend
Quartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blickheute, 07:58 Uhr · dpa-AFX
Quartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blick
Weitere Artikel
Werbung ausblenden