BVB verpflichtet argentinisches Abwehrtalent

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in der letzten Woche der Transferperiode noch einmal Verstärkung für die Defensive geholt. Einen Tag nach der festen Verpflichtung Carney Chukwuemeka folgt nun Aaron Anselmino als nächster Spieler vom FC Chelsea. Der 20 Jahre alte Argentinier soll die Personalsorgen in der Abwehr beheben und wird bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Der Innenverteidiger absolvierte bereits den Medizincheck und könnte bereits im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am nächsten Sonntag seinen Einstand feiern.

Anselmino schon länger unter Beobachtung

"Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren. Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial", sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken. Anselmino hat beim englischen Premier-League-Club einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte, dass der BVB den U20-Nationalspieler schon bei den Boca Juniors beobachtet habe. "Er ist in unserer gegenwärtigen Situation eine sehr gute Lösung. Wir werden ihn nun schnell integrieren, weil wir ihn sofort benötigen und freuen uns, Aaron in dieser Saison im schwarzgelben Trikot zu sehen", sagte Kehl./ri/DP/mis