EQS-News: Fokus auf langfristige Geschäftsentwicklung: Regent übernimmt Original Equipment Solutions von ContiTech

EQS-News: Continental AG / Schlagwort(e): Verkauf

Fokus auf langfristige Geschäftsentwicklung: Regent übernimmt Original Equipment Solutions von ContiTech



27.08.2025 / 17:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Original Equipment Solutions (OESL) entwickelt und produziert Schlauchleitungen und Lagerelemente für Automobilindustrie

Regent ist eine privat geführte Industrieholding mit Beteiligungen in den Bereichen Automobil, Medien, Konsumgüter und Technologie. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den USA und ist weltweit tätig

Verkauf folgt Strategie des Unternehmensbereichs ContiTech, sich künftig noch stärker auf Industriekunden zu konzentrieren

Philip Nelles, Vorstandsmitglied und Leiter ContiTech: „Die Entscheidung, OESL zu verkaufen, ist Teil unserer breit angelegten Strategie, uns noch stärker auf das Industriegeschäft zu konzentrieren“

Hannover, 27. August 2025. Continental hat heute den Verkauf ihres ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) an Regent bekannt gegeben. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen. Über den Kaufpreis sowie weitere Details haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Die Veräußerung folgt der angekündigten Strategie des Unternehmensbereichs ContiTech, sich künftig noch stärker auf Industriekunden zu konzentrieren. Continental setzt mit diesem Schritt den zuletzt auf dem Kapitalmarkttag im Juni dargestellten Kurs fort, mit dem Ziel, vier starke, unabhängige Champions zu etablieren.

„Die Entscheidung, OESL zu verkaufen, ist Teil unserer breit angelegten Strategie, uns noch stärker auf das Industriegeschäft zu konzentrieren. ContiTech wird künftig ein eigenständiger Spezialist für Materiallösungen mit starkem Industriefokus“, sagte Philip Nelles, Continental-Vorstandsmitglied und Leiter des Unternehmensbereichs ContiTech. „Aufgrund der dynamischen Marktentwicklung ist unsere Ausrichtung auf das Industriegeschäft der Eckpfeiler unserer Strategie. Mit der Umsetzung des Verkaufs von OESL wird ContiTech rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaften. Unser Kundenportfolio ist dabei sowohl nach Branchen als auch regional hoch diversifiziert.“

OESL beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Die Geschäftseinheit entwickelt und produziert Schlauchleitungen und Lagerelemente für Verbrenner- und Elektrofahrzeuge.

„Mit seinem attraktiven Produktportfolio und der hohen Automotive-Expertise verfügt OESL über eine starke Basis mit guten Zukunftsaussichten. Als langfristiger und strategisch orientierter Eigentümer werden wir die Transformation hin zu nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilitätslösungen gemeinsam mit dem Management vorantreiben und das Wertsteigerungspotenzial von OESL heben. Damit schaffen wir belastbare Perspektiven für die Beschäftigten weltweit“, sagte Michael A. Reinstein, Gründer und Chairman von Regent.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2024 einen Umsatz von 39,7 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 55 Ländern und Märkten.

Regent ist eine weltweit tätige Industrieholding, die in verschiedene Sektoren wie Automobil, Konsumgüter, Technologie und Medien investiert. Zu den ausgewählten Portfoliounternehmen zählen Bally, DIM Paris, Playtex, Lydech, Foundry und TechCrunch. Der Hauptsitz von Regent befindet sich in Beverly Hills, Kalifornien, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.regentlp.com.

Pressekontakt

Marc Siedler

Pressesprecher Wirtschaft & Finanzen

Continental

Telefon: +49 511 938-1278

Mobil: +49 151 24506041

E-Mail: marc.siedler@conti.de

Vincent Charles

Leiter Unternehmenskommunikation

Continental

Telefon: +49 511 938-1364

Mobil: +49 173 3145096

E-Mail: vincent.charles@conti.de

Regent

press@regentlp.com

Presseportal: www.continental-presse.de

Mediathek: www.continental.de/mediathek

27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2189646 27.08.2025 CET/CEST