EQS-News: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025

Marktanteile ausgebaut

EBITDA moderat unter Vorjahr

Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 angepasst

Homburg, 27. August 2025 – Die Karlsberg Brauerei GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ihre Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 bekanntgegeben. Während der deutsche Biermarkt im ersten Halbjahr spürbar an Volumen verlor, entwickelte sich das inländische Markengeschäft mit den Marken Karlsberg und MiXery solide.

Die Marke Karlsberg konnte sich in der ersten Jahreshälfte im Markt gut behaupten und die Marktanteile im Hauptabsatzgebiet steigern. Der Umsatz lag nahezu auf Vorjahresniveau. Im Segment der alkoholfreien Produkte setzte das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 5,9 % seinen Wachstumskurs fort. Insbesondere das Produkt Karlsberg Grapefruit Alkoholfrei konnte nach einem bereits hohen zweistelligen Wachstum im vergangenen Jahr mit einem Umsatzwachstum von 23,6 % erneut deutlich zulegen.

Die Marke MiXery konnte ihre Marktanteile im nationalen Segment der alkoholhaltigen Biermischgetränke leicht ausbauen. Der Umsatz lag jedoch 7,0 % unter Vorjahr.

Insgesamt ist der Bruttoumsatz(Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen und Verbrauchsteuern) der Karlsberg Brauerei GmbH in der ersten Jahreshälfte um 3,4 Mio. EUR (-4,5 %) auf 73,5 Mio. EUR zurückgegangen. Dabei lagen die Getränkebruttoumsätze im Inland in Höhe von 60,7 Mio. EUR mit -2,7 % leicht unter dem Vorjahresniveau (62,4 Mio. EUR). Die Getränkeumsätze im Auslandsgeschäft verzeichneten dagegen einen deutlichen Umsatzverlust von 12,9 % und lagen bei 9,9 Mio. EUR.

Die operativen Ergebniskennzahlen adjustiertes EBITDA und adjustiertes EBIT lagen bei 8,5 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR) respektive 3,8 Mio. EUR (Vorjahr: 4,4 Mio. EUR).

Markus Meyer, Geschäftsführer der Karlsberg Brauerei GmbH: „Während der deutsche Biermarkt im ersten Halbjahr spürbar an Volumen verlor, konnten wir unser Geschäft mit den Marken Karlsberg und MiXery solide entwickeln und Marktanteile gewinnen. Besonders erfreulich entwickelte sich unser alkoholfreies Sortiment, das mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent zu den Wachstumstreibern zählt. Rückläufige Exporte und gestiegene Kosten belasten hingegen die Ergebnisentwicklung.“

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten und unter Berücksichtigung aktueller Einschätzungen für das zweite Halbjahr kann die Prognose eines leichten Anstiegs sowohl bei Umsatz als auch für EBITDA für das Gesamtjahr 2025 nicht aufrechterhalten werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein im Vergleich zum Vorjahr leichter Rückgang der Umsatzerlöse sowie ein moderat unter dem Niveau des Vorjahres liegendes adjustiertes EBITDA erwartet.

Der Halbjahresbericht 2025 der Karlsberg Brauerei ist auf der Unternehmenswebseite unter https://investoren.karlsberg.de/ im Bereich Finanzpublikationen abrufbar.



Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke MiXery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht.

Kontakt

Investor Relations

Michelle Pink

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-492

michelle.pink@karlsberg.de

Public Relations:

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

