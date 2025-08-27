EVP-Fraktionschef: EU-Truppe in Ukraine zur Friedensabsicherung vorstellbar

Berlin (Reuters) - Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Manfred Weber, bringt gemeinsame europäische Truppen zur Absicherung eines möglichen Friedens in der Ukraine ins Spiel.

Vielleicht sei dies jetzt der richtige Zeitpunkt, sagte der CSU-Vize am Mittwoch in Berlin. Er könne sich gemeinsame Truppen mit der europäischen Fahne auf der Uniform vorstellen, eventuell sogar unter Einbindung Großbritanniens. "Zumindest als Option, finde ich, sollte das jetzt auf dem Tisch liegen."

Europa müsse einen Beitrag leisten, wenn es um verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen. "Wir haben einen Plan B in der Tasche", ergänzte Weber, sollte Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstellen. Dann müsse es weitere Sanktionen gegen Russland geben und noch umfangreichere Waffenlieferungen an die Ukraine.

