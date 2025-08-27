Werbung ausblenden

Irak will mit Siemens Energy zusammenarbeiten - Kabinett billigt Rahmenvertrag

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kairo (Reuters) - Der Irak will mit Siemens Energy beim Erhalt und Ausbau der Stromversorgung zusammenarbeiten.

Das Kabinett billigte am Dienstag die Grundsätze einer Energiekooperation mit dem deutschen Unternehmen, heißt es in einer Erklärung der Regierung in Bagdad. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Siemens Energy war bereits an Stromprojekten im Irak beteiligt. Dabei ging es um langfristige Wartungsverträge für drei Kraftwerke im Jahr 2023 als Teil einer breiteren Energiekooperation. Im selben Jahr unterzeichnete Siemens auch einen Vertrag über den Ausbau des irakischen Stromnetzes.

Der Irak hat in der Vergangenheit häufig unter Engpässen bei der Stromversorgung gelitten. Besonders in der Sommerhitze sind Stromnetze und Kraftwerke anfällig für Störungen.

(Bericht von Jaidaa Taha und Menna Alaa El-Din, geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)

