IRW-News: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran schließt PFS-Bohrungen ab und beginnt mit dem DFS-Infill-Bohrprogramm

IRW-PRESS: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran schließt PFS-Bohrungen ab und beginnt mit dem DFS-Infill-Bohrprogramm

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 27. August 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/copper-market-update-and-why-arizona-sonoran-copper-is-now-attractive/ -) (ASCU oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss sowohl des Infill-Bohrprogramms im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) als auch eines Cactus West Step-Out-Bohrprogramms mit einer Gesamtlänge von 232.000 Fuß (70.715 m) im Cactus-Projekt in Arizona bekannt zu geben. Die PFS-Bohrungen konzentrierten sich auf den südlichen Teil der Lagerstätte Parks/Salyer, um die oberflächennahen und niedriggradigen abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen (MRE) in die Kategorie angezeigt hochzustufen. Auf der Grundlage der vorliegenden Bohrproben erwartet das Unternehmen eine hohe Umwandlungsrate der Mineralressourcenschätzung, da die Infill-Bohrungen weiterhin eine konsistente Kupfer-Porphyr-Mineralisierung sowohl in der Lagerstätte Parks/Salyer als auch in der Lagerstätte Cactus West durchschneiden. Die Aktualisierung des Mineralressourcen-Schätzungsmodells ist bereits in vollem Gange, und eine aktualisierte MRE für das Cactus-Projekt wird in Kürze erwartet. Weitere Informationen zum aktuellen MRE für das Cactus-Projekt (einschließlich zugehöriger technischer Hinweise) finden Sie im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025, das unter dem Emittentenprofil auf www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter wwww.arizonasonoran.com verfügbar ist.

Die Aktualisierung der MRE, die auf eine Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen in die Klassifizierung gemessen und angezeigt abzielt, wird in die PFS einfließen, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 veröffentlicht wird. Siehe ABBILDUNGEN 1-4, TABELLE 1 und TABELLE 2 für Bohrkarten, Untersuchungsergebnisse und Bohrlochstandorte.

Insgesamt umfasste das PFS-Bohrprogramm 160.000 ft (49.000 m) und 134 Bohrlöcher, darunter geotechnische, hydrogeologische und metallurgische Bohrungen über das gesamte Cactus-Projekt hinaus, zusätzlich zu den Infill-Bohrungen und den Bohrungen zur Umwandlung von Inferred in Indicated mit einem Bohrlochabstand von 250 ft (76 m) (zusammenfassend als PFS-Bohrungen bezeichnet). Die Bohrungen für das Infill-Bohrprogramm zur Umwandlung von angezeigt in gemessen für die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) sind derzeit im Gange, wobei zwei Bohrgeräte in Parks/Salyer im Einsatz sind. Das geplante Programm umfasst etwa 110 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 80.000 Fuß (24.000 m) und wird voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen sein. Das Programm soll das Risiko des Cactus-Projekts weiter verringern, indem ein Teil der aktuellen Mineralressourcenschätzung für Parks/Salyer, die auf die frühesten Phasen des geplanten Minenplans abzielt, auf Bohrlochabstände von 125 ft (38 m) gebracht wird, wie es für die Einstufung als gemessen erforderlich ist. Im Rahmen des DFS-Programms sind zwei geotechnische und hydrogeologische Bohrlöcher sowie weitere 10 Bohrlöcher auf dem gesamten Grundstück geplant.

Bohrhighlights:

- Parks/Salyer:

o Die Infill-Bohrungen bei Parks/Salyer sollen eine Umwandlungsrate von etwa 100 % der Kupfermenge in der bevorstehenden Aktualisierung der MRE für die Mineralisierung innerhalb der zuvor entworfenen Grubenhülle von der Kategorie abgeleitet in die Kategorie gemessen und angezeigt nachweisen.

o Bestätigte Kontinuität der niedriggradigen und oberflächennahen Kupfer-Porphyr-Mineralisierung in Bohrlochabständen von 250 Fuß südlich der höhergradigen Zone Parks/Salyer.

o Die höhergradige Zone Parks/Salyer dehnte sich weiter nach Westen und Süden aus, wobei die Mineralisierung zunehmend in Richtung Oberfläche tendiert.

- Cactus West:

o Durch Step-out-Bohrungen wurden die mineralisierten Zonen um bis zu 1.000 ft (300 m) nach Norden, Süden und Südwesten erweitert.

o Bohrungen erweiterten die Mineralisierung unterhalb der Grubenhülle von Cactus West

- Das DFS-Programm läuft derzeit mit zwei Bohrgeräten.

o Geplante Infill-Bohrungen zur Hochstufung der MRE auf die Klassifizierung Measured sowie Bohrungen zur Stilllegung, geotechnische und hydrologische Bohrungen

- ECM-293: 1.048 ft (319 m) mit 0,80 % CuT kontinuierlicher Mineralisierung (Parks/Salyer)

o 333 ft (102 m) mit 1,16 % CuT, 0,96 % Cu TSol, 0,007 % Mo (angereichert)

o 715 ft (218 m) mit 0,63 % CuT, 0,015 % Mo (primär)

- ECE-305: 761 ft (232 m) mit 0,98 % CuT kontinuierlicher Mineralisierung (Cactus East)

o 146 ft (44,5 m) mit 1,55 % CuT, 1,49 % Cu TSol, 0,015 % Mo (Oxid)

o 481 ft (147 m) mit 1,00 % CuT, 0,95 % Cu TSol, 0,024 % Mo (angereichert)

o Einschließlich 48 ft (15 m) mit 2,37 % CuT, 2,33 % Cu TSol, 0,030 % Mo (angereichert)

- ECW-355: 1.945 ft (593 m) mit 0,39 % CuT kontinuierlicher Mineralisierung (Cactus West)

o 50 ft (15 m) mit 0,74 % CuT, 0,71 % Cu TSol, 0,010 % Mo (angereichert)

o 1.553 ft (473 m) mit 0,41 % CuT, 0,010 % Mo (primär)

HINWEIS: Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

George Ogilvie, Präsident und CEO von Arizona Sonoran, kommentierte: Während wir die technische Untersuchungsphase durchlaufen und das Konfidenzniveau der MRE erhöhen, zeigen wir weiterhin, dass das Cactus-Projekt eine hochwertige Kupfer-Porphyr-Lagerstätte ist. Cactus erweist sich weiterhin als Kupferprojekt mit geringem Risiko in einer erstklassigen Jurisdiktion, mit auslaugbaren Oxiden und angereichertem Material aus Tagebau. Wir konzentrieren uns darauf, das laugbare Material für die Aufnahme in die geplanten Minenpläne zu definieren, während die Step-out-Bohrungen erste Hinweise auf ein größeres Mineralressourcenpotenzial von Cactus West nach Norden, Süden, Südwesten und unterhalb der Grube innerhalb weitgehend primärer Sulfidzonen liefern. Wir freuen uns darauf, den Markt bald wieder zu informieren, zunächst mit einer Aktualisierung der MRE und dann mit dem Minenplan und den Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Rahmen der PFS in der zweiten Hälfte des Jahres 2025.

Zusammenfassung der Bohrungen und Geologie

Die 160.000 Fuß (49.000 m) der PFS-Bohrungen wurden größtenteils dem Vorkommen Parks/Salyer zugewiesen und führten zu Bohrlochabständen von 250 Fuß für die Oxid- und angereicherte Mineralisierung, die in den voraussichtlichen PFS-Minenplan aufgenommen werden. Diese eng beieinander liegenden Bohrungen haben zur Definition des höhergradigen Parks/Salyer-Korridors geführt, der sich in südwestlicher Richtung in das ehemalige MainSpring-Gebiet erstreckt. Die höhergradige Zone wird in südwestlicher Richtung deutlich flacher und erreicht in den Bohrlöchern ECM-367 und ECM-377 eine Tiefe von etwa 183 m (600 Fuß) unter der Oberfläche und im südlichsten Bereich eine Tiefe von 42 m (138 Fuß). Die Bohrungen haben auch die Definition in unseren geologischen Modellen verbessert und die strukturellen und lithologischen Kontrollen im Gebiet Parks/Salyer besser definiert, um geotechnische Studien für die Minenplanung, das Gruben-Design und Hochwandstudien zu unterstützen.

Zusätzlich zu den PFS-Bohrungen wurde in Cactus West auch ein 72.000 Fuß (22.000 m) umfassendes Step-out-Bohrprogramm mit 45 Bohrlöchern und Bohrungsabständen von bis zu 1.000 Fuß (305 m) abgeschlossen. Das Programm erweiterte die bekannte Mineralisierung um bis zu 1.000 Fuß (305 m) nach Norden und 2.500 Fuß (760 m) nach Süden und Südwesten. Die Step-out-Bohrungen zeigten, dass Potenzial für eine Erweiterung der Lagerstätte Cactus West besteht, die im Norden größtenteils aus laugungsfähigem Kupfer und im Süden und Südwesten der ehemaligen Sacaton-Grube sowie in der Tiefe zwischen den derzeit definierten Lagerstätten Cactus West und Cactus East aus starken primären Sulfidzonen besteht.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die zwischen 2020 und 2025 durchgeführten Bohrungen wurden vom Personal des Cactus-Projekts vor Ort überwacht, das Kernproben für die Analyse vorbereitete und ein umfassendes QA/QC-Programm unter Verwendung von Leerproben, Standards und Duplikaten durchführte, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Proben wurden vor Ort versiegelt und zur Analyse an Skyline Laboratories in Tucson, Arizona, geschickt. Die Probenvorbereitung, die Analysemethoden und das Qualitätskontrollsystem von Skyline entsprechen den globalen Zertifizierungen für Qualität nach ISO9001:2008.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allan Schappert - CPG #11758 - geprüft und verifiziert, der unabhängig vom Unternehmen ist und eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators ist.

Weder die TSX noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

Das Ziel von ASCU ist es, ein mittelständischer Kupferproduzent mit niedrigen Betriebskosten zu werden und die Projekte Cactus und Parks/Salyer zu entwickeln, die den Investoren solide Renditen bescheren und der Gemeinde und allen Interessengruppen einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb bieten könnten. Das wichtigste Asset des Unternehmens ist eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Cactus (ehemals ASARCO, Sacaton-Mine), das sich auf einem Privatgrundstück in einem infrastrukturreichen Gebiet von Arizona befindet. Angrenzend an das Cactus-Projekt befindet sich die zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Lagerstätte Parks/Salyer, die eine schrittweise Erweiterung der Cactus-Mine ermöglichen könnte, sobald diese in Betrieb genommen wird. Das Unternehmen wird von einem Führungsteam und einem Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und über umfassende Kenntnisse der globalen Kapitalmärkte verfügen.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen Angelegenheiten

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie voraussichtlich, Annahmen, werden, durch, confidence, continue, could, delivery, demonstrate, develop, earliest, estimate, expects, feasibility, focused, forward, future, , grow, initial, Aussicht, Modell, Schritt, nächst, Ziel, anstehend, Plan, geplant, Potenzial, Programm, Risiko, zeigen, Studie, vorbehaltlich, anstreben, durch, sein, Trend, im Gange, Upgrade und wird oder Variationen solcher Wörter und ähnliche Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht, eintreten, bereitgestellt, erzielt oder unterstützt werden können, könnten, sollten, würden, werden (oder nicht), oder die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen im Präsens angegeben werden, beispielsweise in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die möglicherweise andauern oder in Zukunft Auswirkungen oder Folgen haben können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören solche, die sich auf die Auswirkungen des Bohrprogramms im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (oder PFS) (einschließlich Infill- und Step-out-Bohrungen) und dessen Ergebnisse (einschließlich Kontinuität und/oder Mächtigkeit der Gehalte und Mineralisierung (oder deren Ausdehnung), Verbesserungen der Modelle und Kontrollen, Umwandlung oder Aufwertung der Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) oder Definition des Trends und der Richtung derselben) beziehen; das Bohrprogramm im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie (oder DFS) (einschließlich Anzahl der Bohrlöcher, Komponenten, Fertigstellung, Ergebnisse und Auswirkungen (einschließlich jeglicher Risikominderung) sowie Zeitplan); die laufende Vor-Machbarkeitsstudie (oder PFS) und andere laufende und zukünftige technische Studien (einschließlich der endgültigen Machbarkeitsstudie oder DFS) sowie die Fortsetzung, Fertigstellung, Durchführung, Ergebnisse und/oder Auswirkungen dieser Studien und deren Zeitplan (einschließlich aller Aktualisierungen sowie des Abbauplans und der Wirtschaftlichkeit der laufenden Vor-Machbarkeitsstudie oder PFS); laufende oder zukünftige geotechnische und hydrologische Programme (einschließlich deren Zeitplan und Ergebnisse); Mineralressourcen im Allgemeinen und deren Potenzial im Cactus-Projekt (einschließlich Anzeichen bei Cactus West); Upgrades oder Umwandlungen von Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) in der Klassifizierung oder Kategorisierung von abgeleitet zu angezeigt und/oder gemessen oder anderweitig (einschließlich des Umfangs etwaiger Upgrades oder Umwandlungsraten); jede Aktualisierung der aktuellen Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) oder des MRE-Modells für das Cactus-Projekt (einschließlich aller angestrebten Umwandlungen oder Aktualisierungen oder anderer Ergebnisse davon) sowie deren Fertigstellung, Zeitplan und Auswirkungen oder andere Implikationen; Risikominderung des Cactus-Projekts (einschließlich als Ergebnis abgeschlossener, laufender oder zukünftiger Bohrprogramme oder Studien); Abbauplan (einschließlich Grubenhüllen) und dessen Phasen; die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für 2024 (oder 2024 PEA) und deren Ergebnisse (einschließlich Renditen und anderer wirtschaftlicher Aspekte); und die Ziele des Unternehmens (einschließlich der Entwicklung des Cactus-Projekts, der Entwicklung zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten, der robuste Renditen erzielen und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten kann, sowie alle anderen laufenden oder zukünftigen Erfolge). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, und zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als angemessen erachtet werden und die beste Einschätzung auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen darstellen. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die darin enthalten sind oder durch Verweis aufgenommen wurden (einschließlich der in dieser Pressemitteilung verlinkten Abbildungen) und die sich als unrichtig erweisen können, gehören diejenigen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt oder erwähnt werden, sowie diejenigen, die im jüngsten technischen Bericht für das Cactus-Projekt vom 27. August 2024 (der technische Bericht zur PEA 2024), im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025 (das AIF), in der Managementdiskussion und -analyse (zusammen mit den beigefügten Finanzberichten) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und die bereits im Jahr 2025 abgeschlossenen Quartale (zusammen die Finanzberichterstattung 2024-25) sowie in anderen einschlägigen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens (zusammenfassend als Unternehmensoffenlegung bezeichnet), die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die Fertigstellung und der Zeitplan der Bohrprogramme sowie deren Ergebnisse und Auswirkungen (einschließlich Kontinuität und/oder Mächtigkeit der Gehalte und Mineralisierung (oder deren Ausdehnung), Verbesserungen der Modelle und Kontrollen, Erweiterung oder Umwandlung (oder Aufwertung) der Mineralressourcenschätzungen (oder MRE), Risikominderung oder Definition des Trends und der Richtung) nicht den Erwartungen entsprechen; die Fertigstellung und der Zeitplan der laufenden Vor-Machbarkeitsstudie (oder PFS) und anderer laufender und zukünftiger technischer Studien (einschließlich der endgültigen Machbarkeitsstudie oder DFS) sowie deren Ergebnisse und Auswirkungen (einschließlich des Abbauplans und der Wirtschaftlichkeit) nicht mit früheren Studien übereinstimmen oder anderweitig nicht den Erwartungen entsprechen; und die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) für das Cactus-Projekt und die Analyse derselben durch das Unternehmen nicht den Erwartungen entsprechen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schätzungen der Erztonnage und des Erzgehalts) und zukünftige MRE für das Cactus-Projekt nicht mit den aktuellen Mineralressourcenschätzungen (oder MRE) oder Plänen und/oder Modellen für das Cactus-Projekt übereinstimmen (siehe auch weitere Warnhinweise unten unter der Überschrift Mineralressourcenschätzungen) nicht mit den Erwartungen übereinstimmen, sowie die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, einschließlich der Risikofaktoren im AIF und der Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die im technischen Bericht zur PEA 2024 und in der Finanzmitteilung 2024-25 aufgeführt sind. Die vorstehende Liste der Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und sonstigen Faktoren ist nicht vollständig; Leser sollten die ausführlichere Darstellung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens konsultieren, die im AIF, in der Finanzmitteilung 2024-25 und in anderen Offenlegungen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben) und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung genannten oder enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesen Vorsichtsmaßnahmen sowie den Vorsichtsmaßnahmen im AIF, dem technischen Bericht der PEA 2024, der Finanzoffenlegung 2024-25 und anderen Offenlegungen des Unternehmens.

Vorläufige wirtschaftliche Bewertungen

Die in dieser Pressemitteilung erwähnte und im technischen Bericht zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung 2024 (2024 PEA) zusammengefasste vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung 2024 ist lediglich eine konzeptionelle Studie zur potenziellen Rentabilität des Cactus-Projekts, wobei die wirtschaftliche und technische Rentabilität des Cactus-Projekts noch nicht nachgewiesen wurde. Die PEA 2024 ist vorläufiger Natur und bietet lediglich eine erste, allgemeine Übersicht über das Potenzial und die Gestaltungsmöglichkeiten des Cactus-Projekts; es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2024 umgesetzt wird. Weitere Einzelheiten zum Cactus-Projekt und zur PEA 2024, einschließlich der entsprechenden technischen Hinweise und Warnhinweise, finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. August 2024 und im technischen Bericht zur PEA 2024, die beide auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter dem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Mineralressourcenschätzungen

Bis zur tatsächlichen Gewinnung und Verarbeitung der Mineralvorkommen sind Kupfer- und andere Mineralressourcen nur als Schätzungen zu betrachten. Mineralressourcenschätzungen, die nicht als Mineralreserven klassifiziert sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung von Mineralressourcen ist von Natur aus unsicher, beinhaltet subjektive Beurteilungen vieler relevanter Faktoren und kann unter anderem durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere Faktoren, die in den vorstehenden Warnhinweisen zu zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind, wesentlich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um abgeleitete Mineralressourcenschätzungen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen v . in eine angezeigte oder gemessene Mineralressourcenkategorie führen werden. Abgeleitete Mineralressourcenschätzungen dürfen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien herangezogen werden, mit Ausnahme von vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen. Die Genauigkeit einer Mineralressourcenschätzung hängt von der Menge und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den Annahmen und Einschätzungen ab, die bei der technischen und geologischen Interpretation getroffen wurden. Diese können sich als unzuverlässig erweisen und hängen in gewissem Maße von der Analyse der Bohrergebnisse und statistischen Schlussfolgerungen ab, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der abgeleiteten, angezeigten oder gemessenen Mineralressourcenschätzungen jemals in eine höhere Kategorie, einschließlich einer Mineralreserve, hochgestuft werden. Die vom Unternehmen gemeldeten Mineralressourcenschätzungen wurden unter Verwendung von Standards und Definitionen gemäß den Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven (die CIM-Standards) in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators (NI 43-101) geschätzt, kategorisiert und gemeldet, das die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte regelt.

Leser in den USA

Die von der Gesellschaft veröffentlichten Begriffe Mineralressource, gemessene Mineralressource, angezeigte Mineralressource und abgeleitete Mineralressource sind kanadische Bergbaubegriffe, die in den CIM-Standards (zusammenfassend als CIM-Definitionen bezeichnet) gemäß NI 43-101 definiert sind. NI 43-101 legt Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen fest, die ein kanadischer Emittent über wissenschaftliche und technische Informationen zu Mineralprojekten macht. Diese kanadischen Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der United States Securities and Exchange Commission (die SEC), die für inländische und bestimmte ausländische berichtspflichtige Unternehmen gemäß Subpart 1300 der Regulation S-K (S-K 1300) gelten. Dementsprechend sind Informationen, die Mineralressourcenschätzungen für das Cactus-Projekt beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die gemäß den geltenden Anforderungen der SEC öffentlich bekannt gegeben wurden, und es kann daher nicht garantiert werden, dass eine Mineralressourcenschätzung für das Cactus-Projekt dieselbe wäre, wenn die Schätzungen gemäß den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC gemäß den geltenden US-Bundeswertpapiergesetzen und den darunter fallenden Regeln und Vorschriften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf S-K 1300, erstellt worden wären. Darüber hinaus gibt es keine Garantie dafür, dass die Mineralressourcen- oder Mineralreservenabschätzungen, die das Unternehmen gemäß NI 43-101 veröffentlicht, dieselben wären, wenn das Unternehmen diese Abschätzungen gemäß S-K 1300 erstellt hätte.

