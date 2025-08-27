JACQUET METALS SA: Statement in Compliance With the Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des Marchés Financiers)

Regulatory News:

JACQUET METALS SA (Paris:JCQ):

Date Total number of shares Number of theoretical voting rights July 31, 2025 21 531 967 31 281 450

The total number of exercisable voting rights attached to these 21 531 967 shares is 30 080 875, taking into account the 1 200 575 treasury shares held by JACQUET METALS SA and stripped of voting rights under Articles L.225-111 and L.225-210 of the French Commercial Code.

