JACQUET METALS SA: Statement in Compliance With the Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des Marchés Financiers)

Business Wire · Uhr

Regulatory News:

JACQUET METALS SA (Paris:JCQ):

Date

Total number of shares

Number of theoretical voting rights

July 31, 2025

21 531 967

31 281 450

The total number of exercisable voting rights attached to these 21 531 967 shares is 30 080 875, taking into account the 1 200 575 treasury shares held by JACQUET METALS SA and stripped of voting rights under Articles L.225-111 and L.225-210 of the French Commercial Code.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250827539313/en/

JACQUET METALS SA

Jacquet Metal Service
