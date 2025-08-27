Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Meier Tobler Group AG: Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis



English version: meiertobler.ch/de/investoren/ad-hoc-mitteilungen

Version française: meiertobler.ch/fr/investisseurs/communiques-ad-hoc

Versione italiana: meiertobler.ch/it/investitori/comunicati-ad-hoc

Schwerzenbach, 27. August 2025

Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis

Der Verwaltungsrat der Meier Tobler Group AG hat am 26. August 2025 den Rückkauf von maximal 162’162 eigenen Namenaktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung beschlossen, was maximal 1.47 Prozent des aktuellen Aktienkapitals entspricht. Diese zweite Tranche 2025 des bereits in Aussicht gestellten Rückkaufangebots zum Festpreis wird vom 28. August 2025 bis 11. September 2025, 12.00 Uhr MESZ, dauern. Der angebotene Festpreis beträgt CHF 37.00 je Namenaktie. Das maximale Volumen der zweiten Tranche im Jahr 2025 beläuft sich somit auf maximal CHF 6.0 Mio.

Die Meier Tobler Group AG hat die Zürcher Kantonalbank mit der Durchführung des Aktienrückkaufs beauftragt.

Das Rückkaufinserat kann unter meiertobler.ch/aktie abgerufen werden.

Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO

+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch

Über Meier Tobler

Der Grundstein für das Unternehmen Meier Tobler wurde 1937 gelegt. Der Hauptsitz des Schweizer Haustechnikspezialisten liegt in Schwerzenbach im Kanton Zürich. Die Aktien von Meier Tobler werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange (Symbol: MTG I SIX) gehandelt. Meier Tobler beschäftigt rund 1’300 Mitarbeitende in allen Sprachregionen der Schweiz. Meier Tobler ist spezialisiert auf die Bereiche Handel, Wärmeerzeugung, Klimasysteme und Service. Im Handelsgeschäft versorgt Meier Tobler seine B2B-Partner mit Komponenten und Installationsmaterial für Heizen, Lüften, Klimatisieren und Sanitär. Die Bereiche Wärmeerzeugung und Klimasysteme planen und liefern den Installationspartnern energieeffiziente Lösungen für Gebäude aller Art. Im Bereich Service bietet Meier Tobler rund um die Uhr und schweizweit Servicedienstleistungen für alle gelieferten Anlagen im Wohn- und Gewerbebau und über den gesamten Lebenszyklus.

Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/adhoc-mitteilungenzur Verfügung.

