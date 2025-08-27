Werbung ausblenden

Meier Tobler Group AG: Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis

EQS Group · Uhr

Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Meier Tobler Group AG: Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis

27.08.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

English version: meiertobler.ch/de/investoren/ad-hoc-mitteilungen
Version française: meiertobler.ch/fr/investisseurs/communiques-ad-hoc
Versione italiana: meiertobler.ch/it/investitori/comunicati-ad-hoc
___________________________________________________________________________________________________________________

Schwerzenbach, 27. August 2025

Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis

Der Verwaltungsrat der Meier Tobler Group AG hat am 26. August 2025 den Rückkauf von maximal 162’162 eigenen Namenaktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung beschlossen, was maximal 1.47 Prozent des aktuellen Aktienkapitals entspricht. Diese zweite Tranche 2025 des bereits in Aussicht gestellten Rückkaufangebots zum Festpreis wird vom 28. August 2025 bis 11. September 2025, 12.00 Uhr MESZ, dauern. Der angebotene Festpreis beträgt CHF 37.00 je Namenaktie. Das maximale Volumen der zweiten Tranche im Jahr 2025 beläuft sich somit auf maximal CHF 6.0 Mio.

Die Meier Tobler Group AG hat die Zürcher Kantonalbank mit der Durchführung des Aktienrückkaufs beauftragt.

Das Rückkaufinserat kann unter meiertobler.ch/aktie abgerufen werden.

Weitere Auskünfte
Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO
+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch

Über Meier Tobler
Der Grundstein für das Unternehmen Meier Tobler wurde 1937 gelegt. Der Hauptsitz des Schweizer Haustechnikspezialisten liegt in Schwerzenbach im Kanton Zürich. Die Aktien von Meier Tobler werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange (Symbol: MTG I SIX) gehandelt. Meier Tobler beschäftigt rund 1’300 Mitarbeitende in allen Sprachregionen der Schweiz. Meier Tobler ist spezialisiert auf die Bereiche Handel, Wärmeerzeugung, Klimasysteme und Service. Im Handelsgeschäft versorgt Meier Tobler seine B2B-Partner mit Komponenten und Installationsmaterial für Heizen, Lüften, Klimatisieren und Sanitär. Die Bereiche Wärmeerzeugung und Klimasysteme planen und liefern den Installationspartnern energieeffiziente Lösungen für Gebäude aller Art. Im Bereich Service bietet Meier Tobler rund um die Uhr und schweizweit Servicedienstleistungen für alle gelieferten Anlagen im Wohn- und Gewerbebau und über den gesamten Lebenszyklus.

Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/adhoc-mitteilungenzur Verfügung.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Ad hoc - Mitteilung (PDF)

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Meier Tobler Group AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
Schweiz
Telefon:+41 44 806 41 41
Fax:+41 44 806 41 00
E-Mail:info@meiertobler.ch
Internet:www.meiertobler.ch
ISIN:CH0208062627
Valorennummer:20806262
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2189000
Ende der MitteilungEQS News-Service

2189000 27.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meier Tobler
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden