Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu deutschen Soldaten in der Ukraine

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu deutschen Soldaten in der Ukraine:

"Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass eine Entsendung der Bundeswehr im Bundestag kaum jene Mehrheit finden wird, die von den Soldaten als ausreichender Rückhalt empfunden werden könnte. Noch schlechter sieht es mit der Unterstützung der Bevölkerung aus: Hier befürwortet nur jeder Dritte ein entsprechendes Engagement. Zu diesem Meinungsbild tragen sich auch die rund 200.000 wehrpflichtigen Ukrainer bei, die hierzulande mit Bürgergeld für ihre Fahnenflucht belohnt werden. Das sind mehr, als die gesamte Bundeswehr derzeit an aktiven Soldaten zählt."/yyzz/DP/he

