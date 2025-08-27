S&P 500® - Ein stabiler (Aufwärts-)trend

Werbung ausblenden
Wenngleich auch der S&P 500® in den letzten Tagen lediglich seitwärts pendelt, befinden sich die US-Standardwerte doch in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Aber welcher Trend ist angesichts des abflachenden Momentums der richtige? Einiges spricht für den im nebenstehenden Chart eingezeichneten Aufwärtstrendkanal seit Mai (siehe Chart), dessen Begrenzungen aktuell bei 6.390 bzw. 6.665 Punkten verlaufen. So fällt der Startpunkt des Kanals mit dem Abschluss der Bodenbildung im Frühjahr und dem damaligen Aufwärtsgap zusammen. Gleichzeitig war die Marktbreite ein wichtiges Argument für die vervollständigte untere Umkehr. Apropos Marktbreite: Aktuell strebt die Advance-/Decline-Linie für alle an der NYSE notierte Papiere sowie für alle S&P 500®-Titel von einem Hoch zum nächsten. D. h. die grundsätzliche Marktverfassung unterstreicht den eingezeichneten Haussetrend, zumal der Value Line Arithmetic Index, ein gleichgewichteter US-Index, gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat. Interessanterweise harmoniert das kalkulatorische Kursziel aus der Bodenbildung vom Frühjahr von 6.600 Punkten beim S&P 500® sehr gut mit der o. g. Trendkanalbegrenzung. Neben der unteren Begrenzung fungiert die 50-Tages-Linie (akt. bei 6.287 Punkten) als weitere Unterstützung.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



