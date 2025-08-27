Versicherer VIG schweigt zu Investorenkritik an Nürnberger-Übernahme

Wien (Reuters) - Der österreichische Versicherer Vienna Insurance Group (VIG) hat eine Stellungnahme zu der Kritik des Investors 7Square an der geplanten Übernahme der Nürnberger Versicherung abgelehnt.

Der Brief von 7Square werde aktuell nicht kommentiert, teilte eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die VIG sei in die Bücherprüfung (Due Diligence) eingetreten und bitte um Verständnis, dass dazu keine detailliertere Stellungnahme möglich sei.

Der aktivistische Investor hatte den Vorstand der Nürnberger in einem Brief aufgefordert, die exklusiven Verhandlungen mit der VIG zu beenden. Ein Verkauf an die Wiener wäre für die Aktionäre der Nürnberger ausgesprochen nachteilig und wertzerstörend. 7Square beziffert den Wert der Nürnberger auf 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro, während das Unternehmen an der Börse mit gut 700 Millionen Euro bewertet wird. Welchen Preis VIG zahlen würde, ist bisher nicht bekannt.

