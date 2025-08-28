Advance-/Decline-Linie NYSE - Marktbreite: Wie ein Schweizer Uhrwerk
Die Analyse der Marktbreite gehört nicht nur im Rahmen unseres Jahresausblicks zu unseren absoluten Pflichtaufgaben. Dass Anleger schnell und unkompliziert mit Hilfe unserer Analysemethode in die Lage versetzt werden, eine große Anzahl von Aktien zu überprüfen, zählt zweifelsohne zu den wichtigsten Stärken der Technischen Analyse. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke können Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliegt, in der die Flut alle Boote hebt, oder ob der Wind eher von vorne kommt. In diesem Kontext analysieren wir besonders gerne den ältesten Marktbreiteindikator überhaupt: Die Advance-/Decline-Linie. Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere strebt unverändert von Hoch zu Hoch und hat jüngst erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Gleiches gilt für die A-/D-Linie des S&P 500®, d. h. die Mehrzahl der Einzelaktien trägt die laufende Aktienrally unverändert. Dank dieser Knalleffekte gestaltet sich die grundsätzliche Marktverfassung in den USA überaus solide und kann den Börsen-Skeptikern auch in einer saisonal herausfordernden Phase als starkes Gegenargument entgegengehalten werden.
Advance-/Decline-Linie NYSE (Daily)
Quelle: Macrobond & HSBC / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Advance-/Decline-Linie NYSE
Quelle: LSEG, tradesignal²
