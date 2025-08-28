EQS-AFR: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
28.08.2025 / 12:18 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.raiffeisen.at/rlbstmk/reports
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
|Radetzkystraße 15
|8010 Graz
|Österreich
|Internet:
|https://www.raiffeisen.at/stmk/rlb/de/privatkunden.html
