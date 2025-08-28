EQS-News: Haier Smart Home mit robustem zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Haier Smart Home mit robustem zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr 2025



28.08.2025

Haier Smart Home mit robustem zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr 2025

Gesamtumsatz erreicht RMB 156,49 Mrd., was einem Anstieg von 10,2 % gegenüber Vorjahr entspricht (H1 2024: RMB 141,98 Mrd., neu berechnet)

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit steigt auf RMB 11,14 Mrd. (+32,2 % gegenüber Vorjahr)

Vorschlag einer Zwischendividendenausschüttung in Höhe von RMB 2,5 Mrd.

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 28. August 2025 – Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für die ersten sechs Monaten 2025 veröffentlicht.

Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 12,03 Mrd., was einem Anstieg von 15,6 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 (RMB 10,41 Mrd., neu berechnet) entspricht. Zum 30. Juni 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von RMB 54,51 Mrd.

Angesichts des intensiven Wettbewerbs in China, steigender US-Zölle und globaler Schwankungen in der Logistik hat Haier im ersten Halbjahr 2025 eine konsequente Drei-Säulen-Strategie umgesetzt, die seine strategische Planung und entsprechende Umsetzung maßgeblich geprägt hat:

Optimierung des Produktmixes und Einführung von Blockbuster-Produkten, wobei der Fokus darauf lag, Besteller-Produkte sowohl im Premium- als auch im Massenmarkt zu nutzen, um die Endkundenreichweite zu vergrößern und die Marktpräsenz zu verstärken.

KI-gesteuerte Lean Operations, bei denen KI und digitale Tools in den gesamten Prozess – von Verbrauchererkenntnissen bis zur Auftragsabwicklung – integriert wurden, wodurch die Endkundenkonversion verbessert, der Lagerumschlag beschleunigt und die Kosten gesenkt werden.

Lokalisierung und regionale Stärkung, mit dem Fokus auf Förderung von lokaler Fertigung und größerer Handlungsfreiheit für die regionalen Führungskräften, was schnellere Entscheidungsprozesse, eine engere Kundenbindung sowie die Schaffung einer differenzierten Wertschöpfung für die Verbraucher ermöglichte.

Ausbau des Marktanteils im Inland durch gestärkte Markenimages

Dank der Fokussierung auf seine meistverkauften Produkte und der Neuausrichtung seiner Marken konnte Haier den Umsatz im Inland im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 % steigern. Casarte baute seine Führungsposition im Premiumsegment mit einem Umsatzwachstum von 20 % aus, getragen von Product Suites (Produktpaketen) und einer verstärkten digitalen Präsenz, und erhöhte seinen Marktanteil gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte (laut GfK). Haier baute seine Position im Bereich „AI for Home” weiter aus und erzielte mit Premium-Produktpaketen ein Umsatzwachstum im Einzelhandel von 18 %. Leader intensivierte sein Engagement im jungen Verbrauchersegment mit innovativen Designs wie den Dreitrommel-Waschmaschinen und erzielte ein Umsatzwachstum von über 15 %. Die Bestseller-Klimaanlagen („Hero Models“) verzeichneten einen Anstieg im Berichtszeitraum: die der Energy-Saving-Serie überschritten die Marke von 1 Million Einheiten. Gleichzeitig verzeichnete die Smart-Air-Serie bei den High-End-Modellen ein dreistelliges Wachstum, was die Preisgestaltungsmacht stärkte und den Marktanteil ausbaute.

Überseemärkte: Beschleunigtes Wachstum in allen Regionen

Der Umsatz im Ausland stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,66 %, wobei sämtliche Regionen einen starken Beitrag leisteten:

Nordamerika: Der Umsatz der Premium-Marken stieg aufgrund von Produktverbesserungen und einer Optimierung des Markenmixes im Vergleich zum Vorjahr zweistellig. Damit konnte das Unternehmen seine Position als führender Haushaltsgerätehersteller in den USA festigen.

Europa: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24,1 % – getrieben von lokal angepassten Innovationen und einem erweiterten Produktportfolio. Zusätzlich führten eine konsequentere Umsetzung, die Stärkung der Organisation und Optimierungen in der Lieferkette zu einer Beschleunigung des Wachstums.

Schwellenmärkte: Starke Dynamik mit einem Umsatzanstieg von 65,4 % im Nahen Osten und Afrika sowie 32,5 % bzw. 18,3 % in Südasien und Südostasien im Vergleich zum Vorjahr.

Zeitgleich forcierte Haier die lokale Fertigung in Nordamerika und weiteren Schlüsselregionen durch Kapazitätserweiterungen, um die Importabhängigkeit zu reduzieren, Zollrisiken zu minimieren sowie Liefergeschwindigkeit und -zuverlässigkeit zu optimieren. Diese Maßnahmen stärken gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit, Lokalisierung und Servicequalität des Unternehmens.

Nachhaltiges Wachstum trotz globaler Unsicherheiten

Haier Smart Home ist gut aufgestellt, um Marktinstabilitäten und globale Schwankungen erfolgreich zu bewältigen. Die Mehrmarkenstrategie sorgt weiterhin für Wachstum im Premium- und Massensegment, während KI-gesteuerte schlanke Abläufe bereits Wirkung zeigen – von besseren Verbrauchererkenntnissen und optimierter Portfolio-Planung bis hin zu Kosteneinsparungen durch Digitalisierung von Prozessen.

Über die Effizienzsteigerung hinaus fördert KI auch die Innovation von Produktökosystemen: Die kommende AI Vision-Serie erweitert KI um vielfältige Smart-Home-Erlebnisse und stärkt damit die Positionierung von Premium-Produkten sowie die Kundenbindung.

Lokale Fertigung und gestärkte regionale Teams reduzieren externe Risiken und schaffen gleichzeitig Mehrwert für die Endkunden. Gemeinsam sorgen diese Faktoren für kurzfristige Widerstandsfähigkeit und langfristiges nachhaltiges Wachstum.

Der H1 2025 Bericht zum 30. Juni 2025 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ (nur in englischer Sprache) verfügbar.



IR Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk



Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier Smart Home ist ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen und bietet ein umfassendes Portfolio, das alle Aspekte des modernen Lebens abdeckt. Das Angebot gliedert sich in vier Kernkategorien: (1) Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Küchengeräte; (2) HLK-Produkte und -Lösungen (Heizung, Lüftung, Klimatechnik), darunter Klimaanlagen für Wohngebäude, Warmwasserbereiter, gewerbliche Gebäudesysteme und gewerbliche Kühlgeräte; (3) Intelligente Geräte und Kleingeräte wie Staubsaugerroboter und smarte Schlösser; (4) End-to-End-Wertschöpfungskettenprozesse, inklusive der Produktion von Kernkomponenten, intelligenter Logistik und Lieferkettenmanagement sowie Recycling. Durch die Bereitstellung integrierter Smart-Home-Erlebnisse prägt Haier weiterhin die Entwicklung der globalen Smart-Home-Branche. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Portfolio weltweit bekannter Marken, darunter Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Geschäftsaussichten, Plänen und zukünftigen Leistungen des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

