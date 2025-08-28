EQS-News: IVU veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

Werbung ausblenden

IVU veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

EQS Group · Uhr

IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
IVU veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

28.08.2025
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

In einer Branche, die von Fachkräftemangel und steigendem Kostendruck geprägt ist, sind Effizienz und verlässliche Abläufe wichtiger denn je. Unsere Zahlen für das erste Halbjahr 2025 sprechen für sich: Mit intelligenten IT-Lösungen für Busse und Bahnen bleiben wir klar auf Wachstumskurs.

Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 17 % auf 63.968 T€ (2024: 54.731 T€). Das Rohergebnis erhöht sich um 11 % auf 51.574 T€ (2024: 46.418 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 1.011 T€ (2024: 246 T€) deutlich über dem Vorjahresvergleichszeitraum.

Der Halbjahresbericht steht hier bereit:

https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte

28.08.2025 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 85906-0
Fax:+49 (0)30 85906-111
E-Mail:kontakt@ivu.de
Internet:www.ivu.de
ISIN:DE0007448508
WKN:744850
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2187598
Ende der MitteilungEQS News-Service

2187598 28.08.2025 CET/CEST

