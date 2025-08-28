Erfreuliches Halbjahresergebnis für die Cham Swiss Properties

Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung CHF 39.0 Mio.

Erfolg aus Neubewertung CHF 125.4 Mio.

Konzerngewinn CHF 144.0 Mio.

Eigenkapital erhöht auf CHF 1’050.4 Mio., Eigenkapitalquote bei 61.1%

Die Cham Swiss Properties blickt auf intensive und erfolgreiche Monate zurück. Die Portfolio- und Nachhaltigkeitsstrategie steht, die Integration verläuft auf allen Ebenen planmässig und die Bau- und Entwicklungsvorhaben sind auf Kurs. Das Halbjahresergebnis der Gesellschaft präsentiert sich erfreulich.

Cham, 28. August 2025 – Der Zusammenschluss der Ina Invest AG und der Cham Group AG wurde im Frühling 2025 vollzogen; am 9. April 2025 wurden die Aktien der in Cham Swiss Properties AG umfirmierten Gesellschaft zum ersten Mal an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Nun liegen mit dem Abschluss per 30. Juni 2025 die Eckdaten der Erfolgsrechnung und der Bilanz des Unternehmens vor. Im ausgewiesenen Halbjahresergebnis sind die Zahlen von Ina Invest bis zum Fusionszeitpunkt nicht enthalten. Damit die Leistung im operativen Kerngeschäft dennoch beurteilt werden kann, legt die Gesellschaft zusätzlich einen Pro-forma-Mietertrag inklusive Ina Invest offen. Aufgrund des Zusammenschlusses der beiden Unternehmen ist der Vergleich mit den Vorjahresergebnissen nicht aussagekräftig.

Das betriebliche Ergebnis vor Neubewertung der Cham Swiss Properties beträgt CHF 39.0 Mio., davon stammt mit CHF 37.3 Mio. ein bedeutender Ergebnisbeitrag aus der Eigentumsübertragung der 61 Wohneinheiten im Hochhaus I in Cham. Das Immobilienportfolio wurde per Halbjahr einheitlich durch Wüest Partner AG bewertet. Der Marktwert erhöhte sich infolge der Harmonisierung und der Einschätzung der Zukunftsperspektiven des Portfolios sowie als Folge operativer Fortschritte und trotz der Eigentumsübertragung im Hochhaus I substanziell von CHF 1’564 Mio. auf CHF 1’666 Mio. Der Neubewertungserfolg beträgt CHF 125.4 Mio. und das betriebliche Ergebnis inklusive Neubewertung liegt bei CHF 164.4 Mio. Daraus resultiert ein Konzerngewinn in der Höhe von CHF 144.0 Mio., was einem Gewinn pro Aktie von CHF 3.73 entspricht.

Mietertrag aus rund 20 Liegenschaften

Der Mietertrag der Gesellschaft wird mit den rund 20 Renditeliegenschaften in Schweizer Metropolregionen erwirtschaftet und beträgt per Halbjahr CHF 9.1 Mio. (pro-forma-kombiniert CHF 13.1 Mio.). Die Leerstandsquote liegt bei 6%. Gegen Ende des Jahres 2025 werden zusätzliche Erträge aus der nach dem Bilanzstichtag erfolgten Vermietung eines grossen Teils des Zentrallagers auf dem Papieri-Areal und aufgrund des Bezugs einer der Winterthurer Lokstadt-Hallen durch Swiss Casinos erwartet.

Bau- und Entwicklungsvorhaben auf Kurs

Die grossen Bau- und Entwicklungsvorhaben der Cham Swiss Properties kamen im ersten Halbjahr 2025 gut voran. Erwähnenswert sind insbesondere der Baustart an der Rue du Valais in der Stadt Genf, wo im Rahmen der Transformation eines Bürogebäudes Mietwohnungen entstehen, der reibungslose Fortschritt der Arbeiten für das Casino in einer der historischen Lokstadt-Hallen in Winterthur und die Jurierung der Architekturwettbewerbe für zwei Baufelder der bedeutenden Quartierentwicklung Bredella am Bahnhof Pratteln. In Winterthur wird aktuell das Hochhaus «Rocket» und die drei angrenzenden Wohngebäude «Tigerli» angepasst. Hintergrund ist der Erhalt der Baubewilligung im April 2025 mit teils gewichtigen Auflagen. Das Team der Cham Swiss Properties nimmt diese zum Anlass, das Vorhaben in enger Abstimmung mit der Stadt nochmals gezielt zu verbessern. Es wird dennoch keine wesentliche Verzögerung bei diesem künftigen «Flaggschiff» des Portfolios erwartet. Auf dem Papieri-Areal sind die Bauarbeiten der dritten Bauetappe mit einem Investitionsvolumen von rund CHF 80 Mio. und einem Soll-Mietertrag von über CHF 4 Mio. weiterhin in vollem Gang, ebenso die Vermarktungsinitiativen für die entstehenden Büro-, Verkaufs- und Gewerbeflächen.

Definition der Portfoliostrategie

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung erarbeiteten im Frühsommer 2025 die Portfoliostrategie der Cham Swiss Properties. Deren Umsetzung soll bis 2032 zu einem Portfoliowert von rund CHF 3 Mrd. sowie Mieteinnahmen von über CHF 100 Mio. führen. Im Auftrag der Gesellschaft wird derzeit an sechs Renditeobjekten für das eigene Portfolio mit einem Investitionsvolumen von CHF 225 Mio. gebaut; die Projekte in Planung weisen ein Volumen von über CHF 1.2 Mrd. auf. Die aktuelle Pipeline mit Stockwerkeigentum für Dritte umfasst rund CHF 200 Mio.

Starke Bilanz

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt per Ende Halbjahr CHF 1’718.1 Mio. Das darin enthaltene Eigenkapital von CHF 1’050.4 Mio. entspricht einer starken Eigenkapitalquote von 61.1%. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie exklusive Minderheiten beträgt CHF 21.48. Diese Ausgangslage ermöglicht es der Cham Swiss Properties, ihre Portfoliostrategie aus eigener Kraft und ohne Kapitalerhöhung umzusetzen.

GRESB-Rating zur Messung der Nachhaltigkeitsleistung

Auch die Nachhaltigkeitsstrategie steht. Sie widerspiegelt das sowohl von Ina Invest als auch von der Cham Group gelebte Bekenntnis zu Nachhaltigkeit in allen Facetten und verpflichtet die Cham Swiss Properties zum Aufbau eines der nachhaltigsten Portfolios der Schweiz. Die Nachhaltigkeitsleistung der Entwicklungs- und Renditeliegenschaften wird anhand des Bewertungssystems Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) gemessen. Der Anspruch des Unternehmens ist es, sich beim GRESB-Peer-Vergleich im vorderen Bereich zu positionieren. Das Rating der Cham Swiss Properties für das Jahr 2025 wird wie üblich bei GRESB im Herbst 2026 erstmals vorliegen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft als Teil des Geschäftsberichts einen der Global Reporting Initiative (GRI) entsprechenden Nachhaltigkeitsbericht publizieren. Neben der Analyse der Portfoliogesamtleistung anhand GRESB legt die Cham Swiss Properties einen zweiten, stärker qualitativ ausgerichteten Schwerpunkt auf besonders innovative und wirkungsstarke Initiativen auf der Ebene der einzelnen Projekte und Quartiere.

Reibungslose Integration und positiver Ausblick

Die Cham Swiss Properties übernahm nach der Fusion unverzüglich die operative Verantwortung für alle Renditeobjekte und Entwicklungsliegenschaften des ehemaligen Ina-Invest-Portfolios. Das Unternehmen konnte wichtige Funktionen im Asset- und Portfoliomanagement, im Entwicklungsteam und im Bereich Realisierung sehr rasch mit qualifizierten neuen Kolleginnen und Kollegen besetzen – ein erfreulicher Beleg für die Attraktivität der Cham Swiss Properties als Arbeitgeberin.

Die Gesellschaft ist zuversichtlich, die Integration bis Ende des Jahres vollständig abgeschlossen zu haben und blickt positiv in die Zukunft. Die Cham Swiss Properties ist strategisch und operativ gut aufgestellt, um das Potenzial ihres hochwertigen Portfolios auszuschöpfen, Opportunitäten im Markt wahrzunehmen und die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung schätzen das Marktumfeld insbesondere für das Segment Wohnen weiterhin als günstig ein. Die Nachfrage nach Gewerbe- und Büroflächen präsentiert sich schweizweit etwas verhaltener. Vor diesem Hintergrund kommt der Erarbeitung des lokal passenden Produkts, der richtigen Positionierung und der effizienten Vermarktung bereits in der Entwicklungsphase eine grosse Bedeutung zu.

Wichtigste Kennzahlen 01.01. – 30.06.2025 Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) Ertrag aus Vermietung 9.1 Inkl. Mietertrag Ina Invest 01.01. – Fusion 13.1 Nettoergebnis aus Verkauf Promotionsliegenschaften 37.3 Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 39.0 Erfolg aus Neubewertung 125.4 Konzerngewinn 144.0 Bilanz (in Mio. CHF) 30.06.2025 Promotionsliegenschaften 20.8 Renditeliegenschaften 836.4 Entwicklungsliegenschaften 809.0 Finanzverbindlichkeiten 485.9 Eigenkapital 1’050.4 Eigenkapitalquote (in %) 61.1 NAV pro Aktie exkl. Minderheiten (in CHF) 21.48 LTV (in %) 29.2 Gewinn pro Aktie 3.73

Weitere Berichterstattung

Der Halbjahresbericht der Cham Swiss Properties sowie eine Investorenpräsentation sind hier erhältlich.

Die Analysten-, Investoren- und Pressekonferenz zum Halbjahresergebnis 2025 kann ab 10 Uhr als Webcast mit Audiosignal (und schriftlicher Fragemöglichkeit) verfolgt werden. Die Präsentationen werden auf Deutsch gehalten.

Finanzkalender

18. September 2025: Aktienkonferenz Investora Zürich

20. März 2026: Publikation des Geschäftsberichts 2025

4. Mai 2026: Ordentliche Generalversammlung

Kontakte für Investoren, Analysten und Medien

IR- und Medien-Beauftragte der Cham Swiss Properties AG

Edwin van der Geest +41 79 330 55 22

Thomas Balmer +41 79 703 87 28

investors@champroperties.ch

Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens- und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 50 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR