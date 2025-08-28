Werbung ausblenden

Europäer aktivieren Mechanismus für Sanktionen gegen Iran

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Streit über das iranische Atomprogramm haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Mechanismus zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen ausgelöst. Das geht aus einem Brief der drei Länder hervor, der dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Donnerstag zugestellt wurde. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor./aha/DP/stw

