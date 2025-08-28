Schwarz-rote Fraktionsspitzen beenden Klausur
dpa-AFX · Uhr
WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag schließen am Freitag ihre Klausur in Würzburg ab. Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), seinen SPD-Kollegen Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann Schwerpunkte für den Herbst abstecken. Nach schwarz-roten Streitigkeiten wollen Union und SPD eine bessere gemeinsame Basis für die weitere Regierungsarbeit erreichen./sam/cn/DP/stw
