ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Delivery Hero auf 35 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Währungsgegenwind habe zu einer Senkung des Ausblicks geführt, schrieb Wolfgang Specht in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen. Dies sei enttäuschend. Wegen des starken Wachstums aus eigener Kraft und der niedrigen Bewertung behält er seine Kaufempfehlung bei, senkte aber seine Gewinnschätzungen für den Essenslieferdienst./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------