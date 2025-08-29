Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Delivery Hero auf 35 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Währungsgegenwind habe zu einer Senkung des Ausblicks geführt, schrieb Wolfgang Specht in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen. Dies sei enttäuschend. Wegen des starken Wachstums aus eigener Kraft und der niedrigen Bewertung behält er seine Kaufempfehlung bei, senkte aber seine Gewinnschätzungen für den Essenslieferdienst./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delivery Hero
Delivery Hero (ADR)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden