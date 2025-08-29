Flatexdegiro will hauseigene Bank mit Muttergesellschaft verschmelzen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro will seine konzerneigene Flatexdegiro Bank mit der Muttergesellschaft verschmelzen. Der Schritt solle die Organisationsstruktur vereinfachen und Effizienzsteigerungen ermöglichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Die Umsetzung sei für das Jahr 2026 angestrebt, wenn der Aufsichtsrat und die Aufsichtsbehörden zustimmen und die Muttergesellschaft die notwendige Banklizenz erhalte. Die strategische und operative Ausrichtung von Flatexdegiro bleibe bestehen, hieß es weiter./stw/he
