TAGESVORSCHAU: Termine am 29. August 2025

TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25 07:00 EST: BIP Q2/25 07:00 FIN: BIP Q2/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/25 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q2/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25 08:00 SWE: BIP Q2/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25 09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25 11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25 14:30 USA: Realeinkommen 7/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig) BGR: Zentralbank, Zinsentscheid DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE DEU: Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, Düsseldorf
