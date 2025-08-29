Werbung ausblenden

US-Anleihen: Wenig Bewegung zum Wochenschluss

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Nach den Gewinnen der vergangenen Tage notierte der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) nun 0,08 Prozent tiefer bei 112,44 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,23 Prozent.

Konjunkturdaten fielen gemischt aus und lieferten keine klaren Impulse. So stiegen die Konsumausgaben und die Einkommen im Juli etwas stärker als im Vormonat. Allerdings trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im August etwas deutlicher ein als erwartet./la/stw

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden