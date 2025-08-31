Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Bürgergeld / Bärbel Bas

dpa-AFX · Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bürgergeld / Bärbel Bas:

"Die von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) angekündigte Nullrunde beim Bürgergeld ist sinnvoll. Was irritiert, ist die Wortwahl: Vermeintlich faule Bürgergeld-Empfänger pauschal denjenigen gegenüberzustellen, "die jeden Morgen aufstehen", knüpft an eine ohnehin vergiftete Debatte an. Und Bas weiß das. Die schwarz-rote Koalition steht vor einem Herbst der schwierigen Entscheidungen, besonders in der Sozialpolitik. Dass ihre Spitzen schon jetzt so reden, lässt Übles vermuten."/yyzz/DP/he

