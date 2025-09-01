AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Swiss Medical Network – Umsatzwachstum von über 20% im ersten Halbjahr 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld



Pressemitteilung

Fribourg, 1. September 2025

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Swiss Medical Network – Umsatzwachstum von über 20% im ersten Halbjahr 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld

Die Entwicklung der integrierten Versorgungsregionen wird mit Aare-Netz fortgesetzt.

Per 30. Juni 2025 erreichte der konsolidierte Umsatz von Swiss Medical Network CHF 501.4 Millionen, was einem Wachstum von 20.1% entspricht. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 426.2 Millionen, 20.7% mehr im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres. Diese hervorragende Leistung ist auf ein kontrolliertes organisches Wachstum von 1.1% und vor allem auf die erfolgreiche Integration des Spital Zofingen und des CentroMedico zurückzuführen. Dies unterstreicht die Relevanz und Effizienz des Expansionsmodells von Swiss Medical Network insbesondere im ambulanten und regionalen Bereich.

Das EBITDAR des Halbjahres dürfte für Swiss Medical Network in einer Spanne von CHF 77 bis 80 Millionen liegen, was einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr entspricht und eine Marge von über 18% impliziert, trotz des Verwässerungseffekts durch die Integration der neuen Einheiten, deren Effizienz noch nicht optimiert ist.

Die Entwicklung des integrierten Versorgungsmodells wird aktiv fortgesetzt: Nach dem Réseau de l'Arc im Jurabogen und Rete Sant'Anna im Tessin wurde mit dem Aare-Netz im Aargau die dritte integrierte Region angekündigt. Damit werden die regionale Verankerung und die Wachstumsstrategie der Gruppe fortgesetzt.

Der vollständige und detaillierte Halbjahresbericht von AEVIS VICTORIA wird am 18. September 2025 veröffentlicht. An diesem Tag nimmt AEVIS VICTORIA an der Investora Zürich teil, einer Veranstaltung für Investoren und Analysten. Dort wird das Unternehmen um 10:50 Uhr seine Halbjahresergebnisse präsentieren.

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better‐aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

