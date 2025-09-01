Devisen: Euro steigt über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,17 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1711 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1715 (Freitag: 1,1658) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8536 (0,8577) Euro.

Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro etwas. Daten aus der chinesischen Industrie sorgten für etwas mehr Zuversicht. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben wird.

"Spannender könnte der US-Arbeitsmarkt werden, der die letzten wichtigen Daten für den kommenden Fed-Zinsentscheid Mitte des Monats liefert", schreiben die Experten der Dekabank. Der Arbeitsmarktbericht für den Monat August wird am Freitag veröffentlicht. Das Finanzhaus erwartet erneut einen sehr geringen Beschäftigungsaufbau. Dies dürfte die Zinssenkungserwartungen verstärken.

Aus den USA wurden zum Wochenstart keine Daten veröffentlicht. Die Märkte bleiben dort wegen eines Feiertags geschlossen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86620 (0,86680) britische Pfund, 172,47 (171,72) japanische Yen und 0,9383 (0,9364) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.478 Dollar. Das waren 30 Dollar mehr als am Freitag./jsl/nas