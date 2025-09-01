IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. schließt Akquisition zusätzlicher Konzessionen beim Projekt Madeira River im brasilianischen Rondônia ab und kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. schließt Akquisition zusätzlicher Konzessionen beim Projekt Madeira River im brasilianischen Rondônia ab und kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

Vancouver, British Columbia - 29. August 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) (Canary Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die endgültige Vereinbarung) unterzeichnet und eine 100-prozentige Beteiligung an zehn weiteren Mineralgrundstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar im brasilianischen Bundesstaat Rondônia (das Konzessionsgebiet) erworben hat. Der Erwerb erweitert die Liegenschaft des Unternehmens innerhalb des Projekts Madeira River, eines seiner wichtigsten Goldexplorationsprojekte in Brasilien, deutlich.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung vom 29. August 2025 wird das Unternehmen das Konzessionsgebiet von Talisman Venture Partners Ltd. (Talisman), einem privaten, in British Columbia eingetragenen Unternehmen, für einen Gesamtpreis von 1.700.000 CAD erwerben, der durch eine Kombination aus Bargeld und Aktien (die Akquisition) wie folgt beglichen wird:

- eine Barzahlung von 50.000 CAD bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung;

- die Ausgabe von 4.000.000 Stammaktien von Canary Gold zu einem angenommenen Preis von 0,30 CAD pro Aktie (für eine angenommene Gegenleistung von 1.200.000 CAD) bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung; und

- an dem Datum, das 180 Tage nach der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung liegt (das Abschlusszahlungsdatum), wird nach alleinigem Ermessen von Canary Gold entweder (A) eine weitere Barzahlung in Höhe von 450.000 CAD oder (B) die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 450.000 CAD, wobei jede Aktie zu einem Preis begeben wird, der dem gleichen oder höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (x) 0,30 CAD oder (y) dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an den zehn Handelstagen vor dem Abschlusszahlungsdatum.

Im Rahmen der Transaktion sicherte sich Talisman eine Net-Smelter-Return-(NSR)-Royalty von 1,0 % auf die gesamte kommerzielle Mineralproduktion aus dem Konzessionsgebiet, von der die Hälfte (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit von Canary Gold für 1.000.000 CAD erworben werden kann.

Die erworbenen Konzessionen gelten als äußerst prospektiv für eine Goldmineralisierung. Alle Konzessionen befinden sich in der Phase Antrag auf Genehmigung und werden von Talisman do Brasil Mineração Ltda. und Canopus Geologia e Projetos Ltda. gehalten.

Die beim Transaktionsabschluss ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltedauer, die am 30. Dezember 2025 abläuft. Die Aktien, die am Abschlusszahlungsdatum ausgegeben werden, sind an eine Haltedauerfrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum gebunden. Die Akquisition ist eine Transaktion zwischen unabhängigen Parteien. Im Zusammenhang mit der Akquisition wurden von dem Unternehmen keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren gezahlt. Die Akquisition stellt keine Änderung des Geschäftszwecks dar, da sie die aktuellen Tätigkeiten des Unternehmens erweitert, noch handelt es sich um einen Kontrollwechsel des Unternehmens.

Vereinbarung mit Machai Capital Inc.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es mit einem Wirksamkeitsdatum vom 2. September 2025 eine Vereinbarung für digitale Marketingdienstleistungen mit Machai Capital Inc. (Machai) in Bezug auf Dienstleistungen, die in Verbindung mit einer digitalen Marketingkampagne geleistet werden, eingegangen ist. Im Rahmen der Vereinbarung hat das Unternehmen zugesagt, 200.000 $ plus GST an Machai als Vergütung für diese Dienstleistungen mit einer Laufzeit von drei Monaten zu zahlen, mit der Option, die Zahlung auf 400.000 $ plus GST zu erhöhen, falls dies von beiden Parteien für ein ausgeweitetes Marketingprogramm vereinbart wird. Die Marketingkampagne wird im September 2025 gestartet werden und bis November 2025 hindurch andauern.

Die Kampagne wird Branding und Content durch Machai umfassen, einschließlich Datenoptimierungs-Dienstleistungen, Suchmaschinen-Marketingstrategien sowie Digital-, Social-Media-, Email- und Marken-Marketinginitiativen. Machai und sein Direktor, Suneal Sandhu, sind nicht mit dem Unternehmen verbunden und halten weder eine Beteiligung - direkt oder indirekt - an den Wertpapieren des Unternehmens, noch jegliches Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Machai Capital Inc. Adresse: 101 - 17565 - 58 Avenue Surrey, BC, V3S 4E3. Email: suneal@machaicapital.com; Telefon +1 604-375-0084. Suneal Sandhu ist der alleinige Eigentümer und Direktor des Unternehmens.

Finanzierung über eine Privatplatzierung

Das Unternehmen gibt zudem eine nicht vermittelte Finanzierung über eine Privatplatzierung (das Angebot) von bis zu 4.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ bekannt. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant bestehen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 $ zu kaufen.

Die Warrants werden einer Beschleunigungsklausel unterliegen, der zufolge das Unternehmen das Verfalldatum der Warrants auf ein Datum 20 Tage nach der Herausgabe einer Pressemitteilung, die eine solche Vorfälligkeit bekannt gibt, vorverlegen kann, falls die Stammaktien des Unternehmens an (10) aufeinanderfolgenden Börsentagen mit mindestens 0,55 $ an der CSE schließen. Die Beschleunigungsklausel wird vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Warrants wirksam werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen Vermittlungsgebühren von bis zu 7 % in bar und bis zu 7 % in Warrants zahlen, wie unter den Richtlinien der CSE zulässig. Der Nettoerlös des Angebots wird dazu verwendet werden, die Exploration auf dem Projekt des Unternehmens Madeira River in Brasilien voranzutreiben, sowie für allgemeines Betriebskapital. Jegliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegebenen werden, sind an eine gesetzliche Haltedauerfrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe gebunden. Das Angebot unterliegt der Zustimmung durch die CSE.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der 1933 Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie diese Begriffe in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert sind) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch gestaffelte Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Abschlussbedingungen für die Akquisition zu erfüllen, oder dass die Akquisition abgeschlossen wird, den erwarteten Nutzen des Konzessionsgebiets, die geplanten Explorations- und Bohrprogramme und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

