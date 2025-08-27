IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex gibt Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 bekannt und stellt Unternehmensupdate bereit

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex gibt Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 bekannt und stellt Unternehmensupdate bereit

TORONTO, ON - 27. August 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2025 bekannt gegeben. Der Geschäftsbericht, der Lagebericht und die damit zusammenhängenden Zertifizierungen sind auf SEDAR+ verfügbar.

Höhepunkte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80831/Pasinex_270825_DEPRcom.001.png

- Pasinex verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 0,3 Millionen $ und in der ersten Jahreshälfte 2025 einen Nettoverlust von 1,2 Millionen $, gegenüber Nettoverlusten von 0,3 Millionen $ bzw. 10.778 $ in den entsprechenden Zeiträumen des Jahres 2024. Die höheren Verluste sind auf geringere Eigenkapitaleinnahmen von Horzum AS, höhere Rechts- und Zinsaufwendungen sowie Devisenverluste zurückzuführen, die teilweise durch geringere Explorationskosten wettgemacht wurden. Die Einnahmen und die Produktion gingen zurück, da der Joint-Venture-Partner die Untertageerschließung einstellte, wodurch der Zugang zu neuen Zonen mit anomalen Zinkgehalten verhindert wurde.

- Im Juni und August 2025 tätigte das Unternehmen zusätzliche Zahlungen in Höhe von insgesamt 100.000 USD auf den Kaufpreis des Sarkaya-Projekts. Damit beläuft sich die kumulierte Anzahlung nun auf 350.000 USD von den vereinbarten 2.600.000 USD und zeigt den kontinuierlichen Fortschritt hin zum Abschluss der Akquisition.

- Am 15. Juli 2025 gab das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien zu einem Preis von 0,075 $ pro Aktie (Bruttoeinnahmen von bis zu 2,15 Millionen $) bekannt.

- Am 10. Juli 2025 gab Pasinex 28,8 Millionen Aktien zu einem Preis von 0,075 $ zur Begleichung ausstehender Schulden in Höhe von 2,16 Millionen $ aus.

Kommentar des Managements

Dr. Larry Seeley, Executive Chair von Pasinex, sagte: Pasinex setzt seine Strategie Schritt für Schritt um. Wir treiben den Erwerb von Sarkaya voran, stärken unsere Bilanz durch Eigenkapitalfinanzierungen und bewerten Optionen zur Fremdfinanzierung, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen. Gleichzeitig arbeiten wir an einer Einigung mit unserem Joint-Venture-Partner in der Türkei, um weitere Werte zu erschließen. Angesichts einiger der weltweit höchsten Zinkgehalte befindet sich Pasinex in einer günstigen Position, um einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Ausblick

Pasinex baut Schritt für Schritt ein Zinkbergbauunternehmen auf, indem es außergewöhnliche hochgradige Zinkvorkommen in der Türkei und in Nevada erwirbt und erschließt.

Diese Vorkommen mit 25 bis 50 % Zink in der Türkei haben einen außergewöhnlich hohen inneren Wert, der wirtschaftlich einem Kupfergehalt von etwa 9 bis 15 % bei einem Kupferpreis von 5 USD pro Pfund entspricht. Die Türkei ist nach wie vor eine der besten Jurisdiktionen der Welt für die Exploration und Erschließung von Zinkvorkommen und bietet eine hervorragende Infrastruktur, qualifizierte Fachkräfte, unterstützende Gemeinden und fortschrittliche Bergbaugesetze. Zink gilt als ein für die globale Nachhaltigkeit unverzichtbares Metall mit unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und steigender Nachfrage.

Die Abbaukosten liegen zwischen etwa 200 und 300 USD pro t Erz, was im Allgemeinen zu Margen nach Steuern in Höhe von 30 bis 50 % führt. Die hochgradige Beschaffenheit dieser Vorkommen ermöglicht eine rasche Kapitalrückzahlung, ein geringes wirtschaftliches Risiko sowie beträchtliches Potenzial bei steigenden Zinkpreisen. Das renommierte Explorationsteam von Pasinex, sein hohes Ansehen vor Ort sowie seine vertrauensvollen Beziehungen zu den Gemeinden in der Türkei sorgen für eine kontinuierliche Pipeline an Erwerbsmöglichkeiten zu attraktiven Bedingungen.

Die Konzession Sarkaya stellt eine bedeutsame kurzfristige Möglichkeit für den Direktversand von Erz und die potenzielle Entdeckung einer großen Zinklagerstätte dar.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und staatlich geprüfter Ingenieur, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Er hat die vom Joint Venture ausgestellten bezahlten Original-Verkaufsrechnungen für die Lieferung der in dieser Pressemitteilung genannten Zinksulfidprodukte geprüft und die in dieser Meldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist ein Direktor des Unternehmens und Chairman des Joint Ventures.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß den vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council angenommenen Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines enthält. Die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu verfassen. Das Joint Venture hat sich bei seinem aktuellen Bohrprogramm nicht an anerkannte Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren gehalten und auch kein unabhängiges Drittlabor für die Analyse der Proben in Anspruch genommen. Das Joint Venture verwendet vor Ort tragbare Röntgenfluoreszenz-Analysatoren (XRF) für die Untersuchung der Zinkproben und die Gehaltskontrolle bei der Exploration und im Abbau. Darüber hinaus werden für alle Verkäufe des Joint Ventures die Analysen von einem unabhängigen Drittlabor durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto. Über seine 100-%-Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex Arama) besitzt das Unternehmen 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum A oder das Joint Venture). Horzum A besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien. Pasinex besitzt außerdem eine 51-%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Darüber hinaus hat sich Pasinex kürzlich eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung an der Konzession Sarikaya gesichert, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet. Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unterwww.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

