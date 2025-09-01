Rheinmetall - Flagge in Auflösung?
Zuletzt hat die Rheinmetall-Aktie exakt auf Basis der horizontalen Unterstützungen bei rund 1.500 EUR ein zyklisches Tief (1.481 EUR) ausgeprägt. Unter dem Strich kam es also zu einem lehrbuchmäßigen Pullback. Allein dieses Verhaltensmuster macht den Titel interessant. Doch das ist nicht das einzige hoffnungsvolle Signal. Dank der jüngsten Kursavancen testet das Papier nun die Kombination aus dem kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 1.683 EUR) und der 38-Tages-Linie (akt. bei 1.709 EUR). Gelingt hier der Ausbruch, dann kann die jüngste Kursentwicklung als (aufwärtstrend-)bestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Als Konsequenz rückt dann das bisherige Allzeithoch bei 1.944 EUR wieder auf die Agenda. Dieses Level definiert die nächste Schlüsselmarke, denn das Rekordhoch markiert gleichzeitig die Begrenzung der Tradingrange der letzten Monate zwischen 1.500 EUR und 1.944 EUR. Rückenwind in Sachen „erfolgreicher Ausbruch“ erhält die Rheinmetall-Aktie durch das neue MACD-Kaufsignal sowie den Trendbruch im Verlauf der relativen Stärke nach Levy. Im Ausbruchsfall bietet sich das jüngste „swing low“ bei 1.617 EUR als Absicherung auf der Unterseite an.
Rheinmetall (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Rheinmetall
Quelle: LSEG, tradesignal²
