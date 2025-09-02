TX Group / Schlagwort(e): Börsengang

Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group



TX Group hat die SMG Swiss Marketplace Group 2021 zusammen mit Mobiliar, Ringier und General Atlantic gegründet und Homegate und Ricardo sowie Tutti und car4you eingebracht. Die TX Group hält 30.7 % an der SMG.



Die SMG Swiss Marketplace Group hat heute eine Intention to Float (ITF) veröffentlicht. TX Group ist von der langfristigen Perspektive der SMG Swiss Marketplace Group sowohl hinsichtlich Cashflow als auch in Bezug auf die Wertentwicklung überzeugt und wird im Rahmen des geplanten Börsengangs keine Aktien veräussern.



Der Zeitpunkt des geplanten Börsengangs hängt insbesondere von den Marktbedingungen ab. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit kommuniziert.

Kontakt

Urs Fehr, Verantwortlicher Kommunikation & Investor Relations, +41 76 361 56 95, urs.fehr@tx.group

Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

