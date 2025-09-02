Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Klima- und Transformationsfonds

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Klima- und Transformationsfonds:

"Der Klima- und Transformationsfonds ist dafür gedacht, Investitionen in den Klimaschutz zu finanzieren. Stattdessen will die Bundesregierung ihn dafür missbrauchen, quasi Bußgelder für versäumten Klimaschutz zu bezahlen. Manche Klimaschutzmaßnahmen erfordern hohe Investitionen. Aber im notorischen Problemsektor Verkehr gibt es eine Maßnahme, die so gut wie keine Kosten verursacht: ein Tempolimit auf Autobahnen. Aber offenbar will man lieber für CO2-Zertifikate viel Geld verbraten, das eigentlich für Klimaschutz-Investitionen gedacht ist."/yyzz/DP/nas