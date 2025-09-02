WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform'

(Im zweitletzten Satz wird präzisiert, dass SMA Solar die Ziele für die Folgejahre nicht gesenkt hat, sondern für die kommenden Jahre von schlechteren Geschäften in der Sparte Home & Business Solutions als bisher ausgeht.)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach gesenkten Prognosen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dass der Solarkonzern wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung für Privat- und Gewerbeanlagen nun für 2025 einen operativen Verlust erwarte und zudem die Umsatzprognose gesenkt habe, dürfte die Aktie deutlich belasten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er sieht die neuen Ziele unter den Konsensschätzungen und verweist darauf, dass das Unternehmen zudem für die Folgejahre von schlechteren Geschäften in der Sparte Home & Business Solutions als bisher ausgeht. SMA habe derweil schon vorab vom Risiko einer weiteren Geschäftsverschlechterung im zweiten Halbjahr gesprochen, was seiner Erwartung entsprochen habe./rob/gl/zb/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------