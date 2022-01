3 einfache ETF-Strategien, die besser sind als der MSCI World

Für angehende ETF-Investoren, die unkompliziert in Aktien investieren wollen, lautet die erste Empfehlung oft: „MSCI World-ETF!“ Und in der Tat kann ein Indexfonds, der dieses weltweite Industrieländer-Aktienbarometer nachbildet, eine gute Wahl sein.

Doch seine Kernaufgabe - eine hohe Risikostreuung zu erreichen - erfüllt der MSCI World denkbar schlecht. Warum ist das so? Und wie können ETF-Anleger hier gegensteuern?

Ein US-Index mit Europa-Beimischung

Der MSCI World enthält zu 69 % Aktienwerte aus den USA. Allein 15 % des Indexvolumens entfallen auf die Top-Einzelwerte Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Tesla (Stand aller Angaben im Artikel: 31.12.2021).

So sieht ganz sicher keine gute Diversifikation aus. Die Kursschwankungen der großen US-Unternehmen beeinflussen ohnehin schon das weltweite Börsengeschehen - du bist ihnen ausgesetzt, selbst wenn du Apple und Co. nicht im Depot hast. Warum solltest du dann eine so hohe Konzentration genau dieser Werte anhäufen? Und gleichzeitig aussichtsreiche Nebenwerte außen vor lassen?

Tech-Giganten im Allgemeinen, aber auch die US-Aktienmärkte insgesamt sind zudem recht hoch bewertet. Noch dazu besitzt der MSCI World eine Schwäche, die aus seinem Namen gar nicht ersichtlich ist: Er enthält nur Aktien von Industrieländern. Unternehmen aus aussichtsreichen Wachstumsmärkten, beispielsweise in Südostasien, bleiben außen vor.

3 ETF-Strategien, die besser sind als der MSCI World

Nein, der MSCI World ist definitiv nicht die beste ETF-Lösung für Aktienanleger.

Besser, man reduziert den Fokus auf die Megakonzerne und mischt gleichzeitig ein paar Schwellenländer-Aktien hinzu. Es gibt einige Möglichkeiten, wie du mit nur wenigen ETFs eine Risikostreuung erreichen kannst, die besser ist als beim MSCI World.

Mit dem MSCI ACWI Equal Weighted Index investierst du sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer. Der Zusatz „Equal Weighted“ bedeutet, dass alle 3.000 Unternehmen im Index etwa gleich hoch gewichtet sind. So sinkt der Anteil der Top-Techkonzerne auf weit unter ein Prozent. Der MSCI ACWI IMI erfüllt einen ähnlichen Zweck. Er behält die vom MSCI World gewohnte Marktwert-Gewichtung bei, mischt jedoch auch Nebenwerte sowie große und kleine Schwellenländer-Aktien dazu. Wer das Verhältnis von großen zu kleinen Werten und von Industrie- zu Schwellenländern selbst aussteuern will, findet ebenfalls passende Indizes und ETFs. Indem du beispielsweise Welt- und Emerging Markets-Indizes miteinander mischst, kannst du deinen persönlichen Schwellenländer-Anteil festlegen und dann mit dem MSCI ACWI Small Cap Index die Nebenwerte hinzufügen. Weiterhin könntest du durch eine Kombination des MSCI ACWI Index und des MSCI ACWI Small Cap Index bestimmen, wie du kleine und große Unternehmen gewichten möchtest. In diesem Fall ist dein Schwellenländer-Anteil fix.

Es muss nicht immer der MSCI World-ETF sein

Ja, der MSCI World hat seine Stärken und Vorzüge.

In den letzten zehn Jahren hätte keine der oben genannten Strategien die Performance eines MSCI World-ETF erreicht. Schließlich war in diesem Zeitraum eine hohe Konzentration auf US-Techgiganten das Erfolgsrezept für hohe Renditen. Doch das muss nicht so bleiben. Das Risiko, zu streuen, lohnt sich.

