4 Growth-Aktien, die ihren Umsatz bis 2025 um 1.100 % steigern könnten – oder mehr

Wichtiger Punkt vorab:

Schnelles Umsatzwachstum sagt nicht immer alles über ein Unternehmen aus.

In den letzten zwölf Jahren waren Wachstumsaktien an der Wall Street gefragt - und das aus gutem Grund. Historisch niedrige Kreditzinsen und der einfache Zugang zu diesem billigen Kapital haben bei den schnell wachsenden Unternehmen zu Neueinstellungen, Innovationen und sogar Übernahmen geführt.

Doch für einige Wachstumswerte fängt der erwartete Umsatzanstieg gerade erst an. Den Konsensschätzungen der Wall Street zufolge dürften die folgenden vier Growth-Aktien ihre Umsätze in den nächsten drei bis fünf Jahren um 1.100 % bis mehr als 4.200 % steigern.

Biotech-Aktien sind immer eine gute Wette darauf, dass ihre Umsätze mit der ersten Zulassung eines Medikaments von null auf hundert steigen werden. Novavax (WKN: A2PKMZ), ein Medikamentenentwickler in der klinischen Phase, dürfte mit der erwarteten EUA-Zulassung (Emergency Use Authorization) seines Impfstoffs NVX-CoV2373 gegen das Coronavirus noch mehr erreichen. Laut Wall Street könnte der Umsatz von Novavax von knapp 476 Mio. US-Dollar im Jahr 2020 auf rund 6,84 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 steigen.

Bislang hat Novavax zwei groß angelegte klinische Studien für seinen COVID-19-Impfstoff durchgeführt. Im März zeigten die Daten der Phase-3-Studie in Großbritannien eine Impfstoffwirksamkeit (VE) von 89,7 %. Die Daten der zweiten Phase-3-Studie, die in den USA und Mexiko durchgeführt wurde, wurden im Juni veröffentlicht und zeigten eine sehr ähnliche VE von 90,4 %. Die Wirksamkeit des Impfstoffs von Novavax macht es sehr wahrscheinlich, dass er bald in entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien und Europa zugelassen wird und auch in Schwellenländern eine wichtige Rolle spielen könnte. Novavax könnte auch Impfstoffe mit geringerer Wirksamkeit - Johnson & Johnson und AstraZeneca - verdrängen.

Der einzige wirkliche Wermutstropfen für Novavax-Aktionäre sind die zahlreichen Verzögerungen bei der Einreichung des EUA-Antrags. Ursprünglich sollte die EUA in den USA im zweiten Quartal beantragt werden, doch nun rechnet das Unternehmen mit der Einreichung der entsprechenden Unterlagen im vierten Quartal. Es gab auch Bedenken hinsichtlich des Zeitplans des Unternehmens, die Impfstoffproduktion auf volle Kapazität hochzufahren.

Dennoch werden diese Verzögerungen von ein oder zwei Quartalen die längerfristigen Aussichten von Novavax nicht beeinträchtigen, die durch die Entwicklung von Krankheitsvarianten begünstigt zu werden scheinen. Die Fähigkeit des Unternehmens, schnell einen Impfstoff zu entwickeln, sowie die frühe Forschungsphase, in der Influenza und COVID-19 in einer einzigen Auffrischungsimpfung kombiniert werden, sollten Novavax noch lange Zeit auf der Landkarte halten.

Ein weiterer Wachstumswert mit überragendem Umsatzwachstumspotenzial in den nächsten fünf Jahren ist Blink Charging (WKN: A2DWW2). Blink bietet Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) und besitzt eigene Ladestationsnetzwerke.

Die Logik hinter dem Wachstum von Blink ist ziemlich einfach zu verstehen. Im vergangenen Jahr waren 1,8 % aller in den USA neu zugelassenen Fahrzeuge Elektrofahrzeuge. Eine Studie von IHS Markit prognostiziert jedoch, dass bis 2025 10 % aller Neuzulassungen auf E-Fahrzeuge entfallen werden. Da die E-Mobilität in den USA Gestalt annimmt, wird die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur nur noch steigen. EV-Zusatzanbieter wie Blink Charging dürften noch jahrzehntelang von diesem Trend profitieren.

Basierend auf der Konsensschätzung der Wall Street wird erwartet, dass Blink Charging seinen Umsatz von 6,2 Mio. US-Dollar im Jahr 2020 bis zur Mitte des Jahrzehnts auf 152 Mio. US-Dollar steigert. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.352 %.

Die Zukunft von Blink ist jedoch alles andere als sicher. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei einem Vielfachen des 9-Fachen des geschätzten Umsatzes für 2025, und das Unternehmen ist nicht annähernd in der Lage, einen Gewinn zu erwirtschaften. Es scheint auch nichts von seinem Geld in Forschung und Entwicklung zu investieren. Da Blink Charging sich nicht wirklich abheben kann, könnte es von der Konkurrenz abgehängt werden.

US-Marihuana-Aktien sind eine fantastische Wette, um in den nächsten drei bis fünf Jahren ein dreistelliges Umsatzwachstum zu erzielen, da neue Staaten Gras legalisieren und bereits legalisierte Staaten von organischem Wachstum profitieren. Aber bei Jushi Holdings (WKN: A2PMFM), einem Betreiber von Marihuana-Anlagen in mehreren US-Bundesstaaten, kann man dreistellige Umsatzsteigerungen vergessen. Nach Schätzungen von FactSet würde Jushis prognostizierter Anstieg auf 969 Mio. US-Dollar Jahresumsatz bis 2024 eine Steigerung von 1.101 % gegenüber den 80,7 Mio. US-Dollar Umsatz im letzten Jahr bedeuten.

Die Tätigkeit auf dem äußerst lukrativen US-Markt wird Jushi sicherlich Auftrieb geben. In 36 US-Bundesstaaten wurde Cannabis bereits in irgendeiner Form legalisiert, 18 davon haben Gesetze verabschiedet, die den Konsum und/oder den Einzelhandelsverkauf von Cannabis für Erwachsene erlauben. Wenn sich der jüngste Bericht von New Frontier Data über die US-Marihuanabranche als richtig erweist, könnte der Umsatz mit legalem Cannabis bis 2025 um durchschnittlich 21 % pro Jahr wachsen und letztlich 41 Mrd. US-Dollar erreichen.

Jushi ist ein relativ kleiner Akteur im Cannabisbereich - noch. Das Unternehmen betreibt 20 Abgabestellen, wird aber am Ende des Jahres wahrscheinlich eher bei 30 liegen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf drei Staaten mit begrenzter Lizenz: Virginia, Pennsylvania und Illinois. Virginia vergibt Lizenzen auf der Grundlage der Gerichtsbarkeit, während die beiden letztgenannten Staaten die Gesamtzahl der zugewiesenen Einzelhandels- und Anbaulizenzen begrenzen. Durch die Ausrichtung auf Staaten mit begrenzten Lizenzen ist Jushi in gewisser Weise vor Konkurrenten mit mehr Kapital geschützt.

Ähnlich wie Novavax dürfte auch Jushi im Jahr 2022 den Sprung in die Gewinnzone schaffen. Es scheint eines der größten Schnäppchen in der Cannabisbranche zu sein.

Die letzte Wachstumsaktie, von der in den kommenden Jahren ein wahnsinniges Umsatzwachstum erwartet wird, ist das Kryptowährungs-Mining-Unternehmen Riot Blockchain (WKN: A2H51D). Nach der Meldung von nur 12,1 Mio. US-Dollar Umsatz im Jahr 2020 erwartet die Wall Street, dass Riot bis 2023 einen Umsatz von 524 Mio. US-Dollar erzielen wird. Das ist eine Umsatzsteigerung von mehr als 4.200 % in nur drei Jahren.

Bei Riot steigen die Einnahmen sprunghaft an, weil das Unternehmen seine Farm zum Mining von Bitcoin, der nach Marktkapitalisierung größten digitalen Währung der Welt, aufbaut. Die Belohnung für einen Bitcoin-Block entspricht 6,25 Bitcoin, die am 15. August etwa 287.000 US-Dollar wert waren.

Ende Juli hatte Riot Blockchain etwa 2.687 Bitcoin in seiner Bilanz (das sind Token, die das Unternehmen seit seiner Gründung geschürft hat), und plant, bis Anfang September 25.946 Antminer in Betrieb zu haben. Das Ziel von Riot Blockchain ist es, bis zum vierten Quartal 2022 die gesamte Flotte von Minern (81.146 Antminer) in Betrieb zu haben.

Auch wenn das Umsatzwachstum bei Bitcoin-Mining-Aktien unbestreitbar ist, sind auch die Risiken schwer zu übersehen. Anstatt von Innovationen abhängig zu sein, ist Riot vollständig von der Stimmung der Investoren in Bitcoin und dem Preis des Tokens abhängig. Außerdem haben wir in den letzten zehn Jahren drei Rückgänge von mindestens 80 % bei Bitcoin erlebt, was das Betriebsmodell von Riot Blockchain ernsthaft gefährden könnte.

Aber die eigentliche Sorge ist, dass es keine Eintrittsbarriere in den Krypto-Mining-Bereich gibt und dass sich die Bitcoin-Blockbelohnungen bis 2024 auf 3,125 Token halbieren werden. Dies ist ein hart umkämpfter Raum - und die Belohnungen sind nicht immer ganz sicher.

Der Artikel 4 Growth-Aktien, die ihren Umsatz bis 2025 um 1.100 % steigern könnten - oder mehr ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, FactSet Research Systems und Jushi Holdings und empfiehlt Johnson & Johnson. Sean Williams besitzt Aktien von Jushi Holdings. Dieser Artikel erschien am 18.8.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images