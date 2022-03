5 Halbleiter-Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen und halten sollte

Diese fünf Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung der fortschrittlichen Computerchips, die unsere Lieblingstechnologien antreiben.

Wichtiger Punkt

Die Bedeutung des Halbleitersektors kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie produziert die fortschrittlichen Computerchips, die für den Betrieb der beliebtesten Konsumgüter - von Smartphones bis hin zu Autos - unerlässlich sind.

Weltweit haben Hersteller in vielen Branchen mit anhaltenden Engpässen bei diesen Bauteilen zu kämpfen, da die Pandemie Produktionsstillstände in Europa und Asien ausgelöst hat. Die Verknappung ist aber auch ein Symptom für eine noch stärkere Triebkraft: die steigende Nachfrage, da sich unser Leben immer mehr in die digitale Welt verlagert und unser Appetit auf intelligente Technologien wächst.

Es wird erwartet, dass der weltweite Umsatz mit Halbleitern im Jahr 2022 die 600-Milliarden-Dollar-Marke überschreitet und bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen Wert von 1 Billion US-Dollar pro Jahr erreichen könnte. Diese fünf Aktien können dir helfen, von diesem starken Trend zu profitieren.

1. Cohu

Cohu (WKN: 856506, 3,75 %) ist ein kleiner Fisch in der Halbleiterindustrie mit einer Bewertung von nur 1,3 Milliarden US-Dollar. Aber das spiegelt seine Bedeutung nicht richtig wider, denn obwohl das Unternehmen selbst keine Chips herstellt, liefert es Test- und Handhabungsgeräte, die für den Herstellungsprozess wichtig sind.

Die Geräte des Unternehmens werden zur Prüfung und Bearbeitung von Chips eingesetzt, die in Konsumgütern, industriellen Anwendungen, in der Mobilität (zum Beispiel 5G-Netzwerke) und sogar in der Automobilindustrie verwendet werden. Seine Fähigkeiten zur Fehlererkennung sind wichtig, um sicherzustellen, dass das Endprodukt den Qualitätsstandards entspricht, bevor es den Endverbraucher erreicht.

Die Neuwagenbranche war eine der am stärksten von der Halbleiterknappheit während der Pandemie betroffene. Cohu hat seinen Schwerpunkt auf dieses Segment verlagert, das mit einem Anteil von 17 % am Gesamtumsatz des Unternehmens zu seinem größten geworden ist. Da neue Fahrzeuge mit einer Vielzahl von Sensoren und digitalen Funktionen ausgestattet sind, verlangen die Chiphersteller zunehmend nach dem Neon-Inspektionssystem von Cohu, das für die Handhabung von Halbleitern in solchen Anwendungen konzipiert ist.

Cohu verzeichnete im Jahr 2021 sein bisher bestes Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 887 Millionen US-Dollar und einem Gewinn von 3,45 US-Dollar pro Aktie. Die Aktie wird daher mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 8,1 gehandelt, was einem Abschlag von 68 % gegenüber dem iShares Semiconductor ETF entspricht. Das bedeutet, dass sich die Cohu-Aktie mehr als verdreifachen müsste, um mit den anderen Unternehmen der Branche gleichzuziehen.

2. Advanced Micro Devices

Wenn es um hochmoderne Hardware geht, ist Advanced Micro Devices (WKN: 863186, 4,24 %) ein bekannter Name. Das Unternehmen stellt einige der begehrtesten Halbleiter der Branche her und verfügt über ein umfangreiches Portfolio an hochkarätigen Kunden.

AMDs Chips finden sich in den meistverkauften Spielkonsolen wie Sonys PlayStation, Microsofts Xbox und sogar in den Elektrofahrzeugen Model S und Model X von Tesla. Aber das ist noch nicht alles: Das Unternehmen stellt auch Grafikkarten für die virtuelle Realität her, die mit den Oculus-Headsets von Meta Platforms zusammenarbeiten, was es zu einem potenziellen Akteur in der Zukunft des Metaverse macht.

Aus finanzieller Sicht läuft AMD auf Hochtouren und erzielte 2021 mit 16,4 Mrd. US-Dollar den höchsten Umsatz aller Zeiten, was einem Wachstum von 68 % gegenüber 2020 entspricht. Außerdem konnte das Unternehmen seine Bruttogewinnmarge von 45 auf 48 % steigern und damit seinen Nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie auf 2,79 US-Dollar mehr als verdoppeln.

AMD bietet in den kommenden Jahren unglaubliche Möglichkeiten in den Bereichen virtuelle Realität, Rechenzentren und Spiele und ist damit die ultimative Halbleiteraktie, die ein breites Engagement in der Branche bietet.

3. Axcelis Technologies

Die nächste Halbleiter-Wachstumsaktie, die Anleger jetzt kaufen und halten sollten, ist Axcelis Technologies (WKN: A2AM8Z, 7,58 %). Ähnlich wie Cohu liefert Axcelis wichtige Anlagen für Halbleiterhersteller. Die Ionenimplantatoren von Axcelis sind für den Herstellungsprozess der Chiphersteller unerlässlich und die Investoren erkennen den Wert des Unternehmens für die Branche.

Seit ihrem Tiefststand im März 2020 ist die Axcelis-Aktie um mehr als 350 % gestiegen und gehört damit zu den besten Unternehmen des gesamten Sektors. Dank der steigenden Nachfrage nach den Geräten der Purion Power Series konnte Axcelis seinen Gewinn pro Aktie bis 2021 auf 2,88 US-Dollar fast verdoppeln.

Diese Serie von Ionenimplantationsanlagen wird für die Herstellung von Chips für eine Vielzahl von Branchen verwendet, zum Beispiel für die Automobilindustrie, für mobile Geräte und sogar für künstliche Intelligenz. Seit September 2021 hat das Unternehmen eine Reihe von Ankündigungen veröffentlicht, in denen es Investoren über große Lieferungen seiner Purion-Power-Series-Produkte an Halbleiterhersteller auf der ganzen Welt informiert hat.

Axcelis ist von seiner Position so überzeugt, dass es gerade ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat mit dem Ziel, 100 Mio. US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben - ein weiterer Grund, seine Aktien zu kaufen.

4. Micron Technologie

Micron Technology (WKN: 869020, 3,28 %) ist ein führender Hersteller von Speicherchips, und obwohl dieser Teil des Marktes weniger glamourös erscheinen mag, ist er genauso wichtig (und profitabel). Microns Produkte werden am häufigsten in Personalcomputern und Rechenzentren eingesetzt, aber das Unternehmen macht auch rasante Fortschritte in wachstumsstarken Segmenten wie Mobiltelefonen und Elektrofahrzeugen, insbesondere solchen mit autonomen (selbstfahrenden) Funktionen.

Smartphones, die mit dem 5G-Netz betrieben werden können, benötigen bis zu 50 % mehr Speicher als ihre 4G-fähigen Gegenstücke - plus die doppelte Speicherkapazität - und Micron produziert das schnellste mobile DRAM-Produkt, das heute erhältlich ist. Das bietet dem Unternehmen eine beträchtliche Chance für organisches Wachstum allein durch den weltweiten Übergang zu 5G.

Der Großteil des Umsatzes von Micron entfällt jedoch nach wie vor auf die traditionellen Endmärkte wie Rechenzentren, Personal Computing und Grafikkarten, die im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 27,7 Mrd. US-Dollar erzielten. Analysten gehen davon aus, dass dieser Umsatz im Jahr 2022 auf über 32 Mrd. US-Dollar ansteigen wird, bei einem Gewinn von 9,04 US-Dollar pro Aktie, wobei ein Wall-Street-Unternehmen darauf wettet, dass sich die Micron-Aktie gegenüber dem aktuellen Kurs mehr als verdoppeln könnte.

5. Nvidia

Die letzte Halbleiter-Wachstumsaktie, die Anleger kaufen und halten sollten, ist Nvidia (WKN: 9189422, 2,65 %), einer der heißesten Namen in diesem Sektor. Nvidia stellt die wohl besten Grafikchips der Welt her, die bei Gamern und Supercomputer-Betreibern gleichermaßen beliebt sind. Das am schnellsten wachsende Segment des Unternehmens bezieht sich jedoch auf das Metaverse, was die ständige Innovation des Unternehmens unterstreicht.

Das Omniverse-Projekt von Nvidia ist eine Simulationsplattform für virtuelle Welten mit Echtzeit-Kollaborationsfunktionen für Entwickler, die die RTX-Grafikkarten des Unternehmens verwenden. Entwickler können damit virtuelle Umgebungen für Spiele oder Metaverse-Anwendungen erstellen, was dem Unternehmen ein starkes Wachstum beschert. Omniverse gehört zu Nvidias professionellem Visualisierungssegment, das im Jahr 2021 ein Umsatzwachstum von 100 % verzeichnete - das schnellste von allen Geschäftsbereichen des Unternehmens.

Der größte Teil des Umsatzes von Nvidia entfällt jedoch nach wie vor auf das traditionelle Spielegeschäft. Neben dem Hardware-Aspekt wird die cloudbasierte GeForce-Now-Plattform von über 14 Millionen Gamern genutzt, um auf ihre Lieblingstitel zuzugreifen, ohne dass Patches oder Updates nötig sind.

Nvidia hat vielleicht die aufregendste Zukunft aller Halbleiterunternehmen, denn das Unternehmen expandiert über die reine Chip-Produktion hinaus. Und mit einem geschätzten Umsatz von über 34 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr 2023 ist das Unternehmen ein finanzielles Kraftpaket, das einen Platz in deinem Portfolio verdient hat.

Der Artikel 5 Halbleiter-Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen und halten sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 08.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anthony Di Pizio besitzt keine der genannten Aktien. Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Meta Platforms-CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Inc., Microsoft, Nvidia und Tesla.

Foto: Getty Images