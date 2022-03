Adalvo, das international führende B2B-Pharmaunternehmen, freut sich, die kürzlich erfolgte Gründung des neuen Unternehmens ArphioTM (www.arphio.com) zu verkünden, die in enger Zusammenarbeit mit SK Pharma initiiert wurde.

Gemeinsam mit unserem neuen Partner entwickeln wir ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf Orphan-Drugs spezialisiert hat, um Patienten mit seltenen Krankheiten und ungedecktem medizinischem Bedarf einen besseren Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen zu verschaffen.

ArphioTM wird als unabhängiges Unternehmen tätig sein, das sich auf die Erkennung seltener Krankheiten, den Marktzugang und die Lieferung von Orphan-Drugs konzentriert und dabei auf die Regionen EU und ROW abzielt. ArphioTM verfügt über ein einzigartiges Verständnis von Orphan-Produkten und deren epidemiologischen Daten und besonderen Merkmalen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen zu verbessern und die technologischen Fähigkeiten und das Fachwissen weiterzuentwickeln, wobei ein patientenorientierter Ansatz beibehalten wird und es die Möglichkeit gibt, sich auf modernste neue Technologien zu stützen, darunter weltweite Daten, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

Arphio wurde von Pharmazieexperten gegründet, die über Fachwissen in allen wichtigen Therapiebereichen und Darreichungsformen in verschiedenen Teilen der Welt verfügen. Das Unternehmen hat sich auf die Erkennung seltener Krankheiten, den Marktzugang und die internationale Versorgung mit Orphan-Drugs spezialisiert.

Arphio wird von DrugsIntel (DI) unterstützt, einem Data Science Powerhouse, das sich auf die Aggregation, Bereitstellung, Verarbeitung, Vereinheitlichung und Nutzung von pharmazeutischen Daten aus über 75 Ländern und über 6.000 Quellen konzentriert. Diese Analyse-Tools stellen die erfolgreiche Markteinführung von Orphan-Drugs auf dem jeweiligen Markt sicher, basierend auf der einzigartigen DI-Methode dieser sechs Faktoren und Säulen.

Dieser eigenständige Marktteilnehmer wird alle Dienstleistungen und Funktionen abdecken, und zwar medizinische, Marktzugangs-, regulatorische, direkte Verkaufs- und Marketingaktivitäten. ArphioTM ist stolz darauf, sich streng an Ethik, Compliance, Zugänglichkeit und Corporate Governance zu halten.

Auf der ganzen Welt leben über 300 Millionen Menschen mit einer oder mehreren der über 7.000 identifizierten seltenen Krankheiten, die alle von Familienangehörigen, Freunden und Betreuern unterstützt werden. Derzeit können nur etwa 5 % der seltenen Krankheiten mit einer zugelassenen Behandlung therapiert werden. Schätzungen zufolge dauert es etwa sieben Jahre und bis zu 10 Arztbesuche, bis ein Patient eine richtige Diagnose für eine seltene Krankheit erhält. Bei ArphioTM werden wir, getrieben von unserer Leidenschaft, das Leben der Menschen zu verbessern, innovative Technologien einsetzen, um wirksame Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit seltenen Krankheiten bereitzustellen.

Anil Okay, General Manager bei Adalvo, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SK Pharma auf dieser aufregenden neuen Reise. Wir schätzen die Möglichkeit, im Bereich der Orphan-Medikamente zu arbeiten, und freuen uns darauf, einen wertvollen Beitrag für Patienten auf der ganzen Welt zu leisten, die mit seltenen Krankheiten leben.“

Dr. Shlomo Sadoun, CEO von SK Pharma, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dass wir Adalvo als Partner für unser wichtiges Vorhaben gewinnen konnten, vernachlässigten Orphan-Patienten und ihren Betreuern bei ihren ungedeckten medizinischen Bedürfnissen zu helfen. Ich bin sehr zuversichtlich, was die Synergieeffekte angeht, die sich aus dieser Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten mit seltenen Krankheiten ergeben könnten.“

Über Adalvo

Adalvo ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen und eines der führenden B2B-Pharmaunternehmen in Europa mit Handelspartnerschaften in mehr als 70 Ländern und für über 90 Handelspartner weltweit. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, für Patienten auf der ganzen Welt etwas zu bewirken, angetrieben durch unser intelligentes Kooperationsnetzwerk und unser Engagement, unseren Partnern differenzierte Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität bereitzustellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Malta und verfügt über weitere Niederlassungen in mehr als 15 Ländern wie der Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Island, Österreich, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Portugal, der Tschechischen Republik und Indien. Wir bei Adalvo wissen, dass unsere Partner im dynamischen Pharmasektor immer größer, besser und intelligenter werden wollen. Aus diesem Grund ist unser Ansatz einzigartig, auf unsere Partner zugeschnitten und darauf ausgelegt, den Status quo in Frage zu stellen: Gemeinsam hilft dies unseren Partnern, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Partnern dabei helfen können, ihre Ziele zu erreichen – ob es nun darum geht, den Umsatz zu steigern oder in neue Märkte vorzudringen. Während die Partner für uns eine hohe Priorität haben, ist Adalvo auch dem Zweck und der Mission verpflichtet, das Wachstum und die Entwicklung von Mitarbeitern und lokalen Gemeinschaften zu fördern. Adalvo setzt sich unermüdlich für herausragende Leistungen ein, getrieben von der tief verankerten Leidenschaft, für seine Partner etwas zu bewirken. Die zielgerichtete Unternehmenskultur ist darauf ausgerichtet, das Leben von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern. Unser dynamisches Führungsteam bringt viel Erfahrung und Branchenwissen in Adalvo ein. Dies hat dazu beigetragen, das Unternehmen als zuverlässigen globalen Partner zu etablieren.

Besuchen Sie uns: www.adalvo.com

Über SK Pharma

SK Pharma ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das sich darauf konzentriert, Medikamente für bedürftige Patienten zugänglich zu machen. Die Vision des Unternehmens liegt in der Nutzung von Spitzentechnologien zur Förderung intelligenter Geschäftsentscheidungen, die zu besseren Lösungen im Gesundheitswesen führen. Mit seinem auf den Patienten ausgerichteten Ansatz verfolgt das Unternehmen den Weg des Patienten ganzheitlich und versteht dessen ungedeckte Bedürfnisse besser. Indem wir den Weg des Patienten nachempfinden, können wir tragfähige Lösungen entwickeln, die das Behandlungsparadigma des Patienten ändern und besser auf seinen Lebensstil und seine individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Die Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Der erste Geschäftsbereich befasst sich mit der Einführung komplexer hybrider generischer Produkte. Der zweite Geschäftsbereich konzentriert sich auf die Bereitstellung technischer Lösungen zur Verbesserung intelligenter Geschäftsentscheidungen. Der dritte Geschäftsbereich ist auf den Marktzugang und den weltweiten Vertrieb von Medikamenten für seltene Krankheiten spezialisiert. Besuchen Sie uns: https://sk-pharma.com/.

